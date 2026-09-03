追查無牌防癌針WT1 衛生署搜13處所 拘男主管女員工

衛生署跟進有傳媒報道指，有醫療中心向顧客提供聲稱能預防多種癌症的疫苗「Wilms' tumour 1」(「WT1」)。衛生署昨交代進展，指就「防癌疫苗」事件調查逾13個處所，並搜獲約50多支懷疑未經註冊的針劑，均屬於第一部毒藥，懷疑有關公司或負責人違反《藥劑業及毒藥條例》中非法管有或銷售未經註冊藥物，拘捕一名28歲男診所主管及一名48歲女員工。

衛生署助理署長(藥物)陳凌峯表示，50多支搜獲針劑都是健康保健、屬於維他命類的注射針劑，並由相關公司供應給涉案診所。至於調查針對的「WT1防癌疫苗」，署方暫未搜獲，亦暫未有紀錄有人因注射這支針而出現不良反應；署方會繼續調查「WT1」針劑，並將涉案者繩之於法。他又指，該署透過公司註冊處搜獲的董事名稱和申請牌照，鎖定調查13個處所，不排除未來會有更多人被捕或要協助調查。

衛生署同時追查源頭，到懷疑向有關機構供應「WT1」試劑的公司調查，並已通報香港海關，跟進個案可能涉及未經註冊藥劑製品非法進口香港。