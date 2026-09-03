香港8月熱到破紀錄 連續9日酷熱 全球數年內恐升溫1.5度 3100條冰川成計時炸彈

全球暖化與極端天氣引發的中尼邊境特大泥石流災害，再次讓全球高度關注氣候問題的威脅。聯合國環境署指，數年內全球氣溫或上升逾攝氏1.5度的重要門檻，將導致極端天氣增加；而另有研究指，全球超過3,100座冰川恐因全球持續暖化而出現「冰川急湧」現象，造成洪災、雪崩及其他災害。在本港，上月亦錄得破紀錄的炎熱天氣，及極端氣溫情況。有環保團體認為，極端天氣長遠只會更頻繁和嚴重，建議政府制訂應對措施時不可再局限於個別部門，亦有專家稱引進其他再生能源和加速公共交通換電動車，有助進一步減碳。

上月香港遠較正常炎熱，天文台指全月平均氣溫為29.5度，較正常值高0.8度，是有紀錄以來8月份的其中一個第三高；而連續9日達酷熱天氣，是8月份最長連續酷熱日數紀錄之一。當中有3日更連續錄得極端酷熱天氣，是有紀錄以來8月最多及最長連續極端酷熱日數，其中一日天文台更錄得36.9度破紀錄高溫，上水同日亦破紀錄高達39.8度。 同一時間，上月亦罕有地錄得最高氣溫低於30度。天文台指，7月下旬影響廣東沿岸的廣闊低壓槽於上月初繼續支配該區，首3日本港大部分地區有超過100毫米雨量，港島東及新界東雨量更超過200毫米。受驟雨影響，天文台氣溫於上月3日降至全月最低的25度，又在7月26日至上月3日連續9日錄得最高氣溫低於30度，形容情況在炎熱的7、8月實屬罕見，上一次要追溯至1937年。

UNEP：將氣溫升幅壓回1.5度以下非不可能 全球氣溫預計亦持續上升，聯合國環境署(UNEP)昨發表報告指，全球氣溫升幅數年內或將超過攝氏1.5度，即打破《巴黎協定》所設低於1.5度的重要門檻；將導致極端天氣增加，對生態系統、冰川和低窪沿海城市構成的壓力亦會加劇。該署表示，將升幅壓回1.5度以下，並非不可能但存在很多變數，這須要加速減少碳排放，並介入移除早已存在於大氣層的二氧化碳，如種植新樹林。UNEP認為，超過1.5度很大機會發生，各國要致力不要讓氣溫增幅超過1.5度長時間存在，並警告每延誤1年及每高出0.1度，風險和復原難度都會增加。

至於中國西藏和尼泊爾邊境上周發生造成逾5,000人死亡和失蹤的泥石流災難，初步認為是全球暖化導致喜馬拉雅山冰川冰崩引發。英國樸茨茅斯大學今年初已發表研究報告，指當大部分冰川因暖化融解而縮小時，全球超過3,100座冰川亦因暖化等因素曾出現「冰川急湧」(surging glacier)現象，即通常緩慢移動的冰川突然急速推進，可造成洪災、雪崩及其他災害。這些冰川多數位於高危地區如北極和亞洲喀喇崑崙山脈，喜馬拉雅山也有，它們下方有人口密集的社區和重要基建設施。喀喇崑崙山脈位於中國、塔吉克、阿富汗、巴基斯坦和印度邊境。

楊潔荔

綠色和平：要再加強減碳力度 綠色和平項目主任楊潔荔表示，目前可見本港極端天氣變得更頻繁和嚴重，而港府在應對颱風、暴雨等極端天氣有較多準備，但對酷熱等「睇唔到、摸唔到」情況則相對較少，認為須認清極端天氣已不再是單一事件，措施須跨部門規劃。 楊潔荔又指，綠色和平一直強調要加強減碳力度，並認為要提升《香港氣候行動藍圖2050》的目標，如參考丹麥哥本哈根和瑞典斯德哥爾摩，把達致碳中和的目標訂於2030年。她續說，評估全球暖化的影響往往以數十年甚至一世紀的長期趨勢為依據，短期內「超標」不代表將溫度升幅控制在1.5度的目標徹底無望，「哪怕成功遏制到0.1度的升幅，都能對減緩極端氣候、保護地球生態有深遠影響。」

余遠騁

碳中和及可持續發展委員會委員余遠騁稱，發電佔本港整體碳排放約六成，雖已改用天然氣減少部分排放，而若引進其他再生能源及改良發電能源組合，可從源頭變得更低碳用電。他並建議加速公共交通換電動車，包括進一步提供補貼誘因，推動公共小巴等轉型。他續說，本港樓宇密集使市區通風欠佳，加上混凝土建築導致「熱島效應」很強烈，若無法改善樓宇散熱，大幅增加空調使用終會加劇碳排放，陷入惡性循環。他建議鼓勵大廈採用隔熱玻璃或窗簾等，從源頭降溫減少開冷氣需求，增加節能效果。