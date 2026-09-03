天氣｜一號戒備信號現正生效　天文台︰減弱為低壓區後會取消一號波(更新)

【20:45更新】天文台指，沙德爾會在今晚及明日初時橫過廣東東部內陸，並繼續減弱。當沙德爾減弱為低壓區，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。受沙德爾與東北季候風的共同影響，今晚及明日初時本港離岸及高地間中吹強風。 【15:00更新】按照現時預測，沙德爾會在今晚及明日初時橫過廣東東部內陸，靠近珠江口一帶，但預料其減弱速度較快，本港普遍吹強風的機會不大，需要改發三號強風信號的機會頗低。當沙德爾減弱為低壓區，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。

受沙德爾與東北季候風的共同影響，今晚及明日初時本港離岸及高地間中吹強風。 【08:00更新】一號戒備信號現正生效。天文台表示，沙德爾已在福建省漳州市登陸。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地間中吹強風。一號戒備信號會在今早維持。預料沙德爾會在明日(4日)靠近珠江口一帶，但屆時其強度存在相當大變數。天文台會密切監察沙德爾的動向，評估是否需要在其接近珠江口時改發三號強風信號。市民請繼續留意天文台的最新天氣消息。

本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，最高氣溫約31度。稍後有一兩陣驟雨。吹和緩至清勁西北風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。天文台展望，明日風勢仍然較大，海有湧浪。週末至下週初短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。天文台又指，熱帶氣旋沙德爾會在今日橫過廣東東部沿岸一帶。受沙德爾與東北季候風的共同影響，華南沿岸風勢較大，海有湧浪。預料沙德爾會在明日再度靠近珠江口一帶，但屆時其強度存在相當大變數。預料明日及星期六廣東沿岸仍有幾陣驟雨。受大陸氣流影響，下週初至中期華南地區天色好轉，驟雨減少。此外，熱帶氣旋科羅旺會在今日移向琉球群島一帶，並在未來兩三日於該區徘徊。