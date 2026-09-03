法例准飼養已絕育格鬥狗　漁護署獸醫師籲勿因一時憂慮棄養

近日接連有懷疑「格鬥狗隻」後被帶走。漁農自然護理署首席獸醫師楊莉今早(3日)在電台節目中承認，近日接獲投訴的個案有上升趨勢，但強調署方人員會在得到狗主的同意才帶走狗隻，且現行法例允許已絕育，並持有有效絕育證明書的格鬥狗隻在申領牌照後繼續飼養，呼籲狗主不要因一時憂慮而棄養。
目測身體特徵是國際及準確的評估方法
楊莉表示，署方的獸醫師會通過目測狗隻的身體特徵，以及整體體態與體格比例作判斷，其中嘴及下巴的角度，是顯示狗隻咬合力與潛在傷害力的明顯身體特徵。她強調這是目前國際間一般辨別格鬥犬種類的通用做法，符合科學與專業標準。她又提到，市面上有很多基因測試，但每間公司的參數庫不一樣，得出的結果不一致，署方會持續留意相關科技發展，積極研究基因檢測方法的最新應用，以考慮將來將其作為輔助鑑定工具的可能性。
可交由「狗隻及貓隻分類委員會」再鑑定
楊莉表示，若狗主不同意獸醫師的鑑定，可以申請將個案交由「狗隻及貓隻分類委員會」再去鑑定。另外，狗主每3年需要都要更新狗牌，狂犬病疫苗都要加劑，打針時署方人員若發現狗隻品種不正確的話可以再修改。若狗主很擔心，可以隨時帶狗隻到署方的動物管理中心再檢查，強調只要完成法例要求的程序、做足管制的措施，狗主仍然可以飼養格鬥狗。根據法例，格鬥犬涵蓋比特鬥牛㹴、日本土佐犬、阿根廷杜告狗、巴西非拉狗，以及此4類狗的任何混種，這是參考英國等國際做法訂立法例，無擴闊格鬥犬定義，並根據狗隻的外形特徵進行規管，而非純粹按品種劃分。