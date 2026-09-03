法例准飼養已絕育格鬥狗　漁護署獸醫師籲勿因一時憂慮棄養

近日接連有懷疑「格鬥狗隻」後被帶走。漁農自然護理署首席獸醫師楊莉今早(3日)在電台節目中承認，近日接獲投訴的個案有上升趨勢，但強調署方人員會在得到狗主的同意才帶走狗隻，且現行法例允許已絕育，並持有有效絕育證明書的格鬥狗隻在申領牌照後繼續飼養，呼籲狗主不要因一時憂慮而棄養。

目測身體特徵是國際及準確的評估方法

楊莉表示，署方的獸醫師會通過目測狗隻的身體特徵，以及整體體態與體格比例作判斷，其中嘴及下巴的角度，是顯示狗隻咬合力與潛在傷害力的明顯身體特徵。她強調這是目前國際間一般辨別格鬥犬種類的通用做法，符合科學與專業標準。她又提到，市面上有很多基因測試，但每間公司的參數庫不一樣，得出的結果不一致，署方會持續留意相關科技發展，積極研究基因檢測方法的最新應用，以考慮將來將其作為輔助鑑定工具的可能性。