警聯衞生署跟進「防癌針」搜14處所拘3人　暫未檢獲WT1針劑

衞生署聯同警方執法，跟進調查聲稱能夠預防多種癌症的「WT1」疫苗。衞生署助理署長陳凌峯今早(3日)在港台節目表示，截至昨晚10時，人員已搜查14個處所，共拘捕3人，檢獲超過890支的注射針劑，涉及20多款針劑，大部分是維他命或胺基酸保健注射劑，暫時未找到標示為「WT1」的疫苗。

檢獲用作科研單據

陳凌峯指出，當局從多方面調查，包括到一間懷疑供應商的地點，檢獲的單據顯示有公司供應「WT1」試劑予醫療中心，但相關試劑只是用作科研，暫未發現有注射紀錄，相信試劑是從海外流入，署方正調查相關產品的供應渠道。他強調，有關針劑仍在科研階段，相信來自海外，聲稱培養人類的免疫細胞對抗某些癌症，目前未能應用在人體，當局會透過供應商資料、環境證供及證人口供，了解有無產品已被使用。