警聯衞生署跟進「防癌針」搜14處所拘3人　暫未檢獲WT1針劑

衞生署聯同警方執法，跟進調查聲稱能夠預防多種癌症的「WT1」疫苗。衞生署助理署長陳凌峯今早(3日)在港台節目表示，截至昨晚10時，人員已搜查14個處所，共拘捕3人，檢獲超過890支的注射針劑，涉及20多款針劑，大部分是維他命或胺基酸保健注射劑，暫時未找到標示為「WT1」的疫苗。
檢獲用作科研單據
陳凌峯指出，當局從多方面調查，包括到一間懷疑供應商的地點，檢獲的單據顯示有公司供應「WT1」試劑予醫療中心，但相關試劑只是用作科研，暫未發現有注射紀錄，相信試劑是從海外流入，署方正調查相關產品的供應渠道。他強調，有關針劑仍在科研階段，相信來自海外，聲稱培養人類的免疫細胞對抗某些癌症，目前未能應用在人體，當局會透過供應商資料、環境證供及證人口供，了解有無產品已被使用。
嚴重可導致器官受損甚至死亡
陳凌峯說，由於「WT1」疫苗未經藥物審批，現時並無任何數據支持疫苗的安全性，最擔心是注射後有細菌感染，輕則導致發燒，嚴重可導致器官受損甚至死亡，提醒市民接受治療前要尋找專業判斷或檢測，並可透過衞生署網站，利用「HK」開首的5位數字註冊編號，查核有關藥物是否已在香港註冊。此外，他指出所有醫療廣告都受法例規管，如廣告的宣稱違反條例，會嚴正執法，當局留意到內地的社交平台提及相關產品，已通報內地相關部委，期望配合調查及作出相應行動，包括要求下架廣告。