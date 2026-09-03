撒瑪利亞會：青少年自殺危機急升　去年處理228宗危機介入個案

香港撒瑪利亞防止自殺會最新數據顯示，自殺危機處理中心去年共處理1,147宗自殺個案，當中青少年及兒童繼續是求助比例較高的組別，19歲或以下的危機介入個案有228宗，佔整體近兩成。而死因裁判庭統計亦顯示，有關年齡組別的自殺死亡數字按年增加超過三成，反映青少年自殺危機急劇提升，情況極需關注。

機構總幹事鄭頌表示，青少年求助的原因，主要涉及家庭關係，其次是精神健康和人際關係，相信與網絡文化導致兩代出現溝通隔膜有關。他指近年網上文化影響青少年和家庭關係日漸深遠，不僅造成兩代之間的溝通隔膜，更有不少家長在子女的網絡使用習慣上陷入管教分歧。家長亦難於理解與融入子女的網上社交圈，同時擔心網絡世界的友善度、甚至一些「自殘挑戰」遊戲等不良資訊散播，影響子女的精神健康。當家長面對這些網絡風險時，往往既焦慮又無助，十分需要社會上的適切支援。