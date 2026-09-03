何伯離世︱何伯喪禮低調進行　何太未現身五子女去向未明

曾因450萬積蓄與子女反目成仇、並登上無綫電視節目《東張西望》的「何伯」何煊，於7月27日因肝癌病逝，享年79歲。至昨日（2日），YouTube頻道「花生速遞」開直播透露，何煊的喪禮已經於9月1日低調進行，並爆料指「何太」葉秀定沒有出席喪禮，但就沒有交代何伯的五子女是否在場。
YouTube頻道「花生速遞」的主持表示，何煊的喪禮已經於9月1日低調進行：「何伯已經火化，大概下午2點45分離開伊利沙伯醫院，靈柩由東華三院靈車移送至粉嶺和合石火葬場，進行簡單的基督教儀式。」主持人進一步披露詳情：「何伯走嗰陣着仲一套西裝 ，戴住一副眼鏡同一頂佢最喜歡戴嘅帽，仲有另一套衫喺佢側邊畀佢替換。」
至於到場嘉賓名單，主持人以承諾保密為由拒絕透露，但明確表示「河馬」（何太葉秀定）並無出席儀式，未有披露五子女有否送別。整個火化儀式約於下午3時45分前完成，過程簡約，並有牧師在場主持。主持人最後強調，何伯已入土為安，事件畫上句號。
何伯因與年輕逾30歲的「何太」葉秀定發展忘年戀而成為全城焦點，二人的關係演變至互相指控、家暴對簿公堂，最終何伯因襲擊何太被判入獄兩個月，數日後便撒手人寰。何伯去年10月接受《花生速遞》訪問，悔恨地反思整段關係，一度哽咽向五名仔女道歉：「對唔住！我唔知咁複雜。加上我啲仔女（關係）破裂咗，我踩咗落個氹度。我同我啲仔女道歉先，真係對佢哋唔住，我叉咗落個氹度，而家我醒返啦。」