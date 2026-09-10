從限制到蛻變：由互信出發的管治旅程

成立逾半世紀的香港傷殘青年協會（傷青），協助無數殘疾人士克服障礙，在社會上發光發亮。然而，正如整個社福界所面臨的管治困境——問題往往不在於缺乏熱誠，而是缺乏足夠的管治支援。 香港社會服務聯會（社聯）行政總裁陳文宜議員指出，不少非政府機構董事會成員背景較為單一，他們雖對機構使命充滿熱情，但在法律合規、財務管理、數位轉型等範疇容易出現專業盲點，特別是中小型機構人手有限，難以兼顧日常服務與長遠策略規劃，常在「拓展服務」與「建立制度」之間拉鋸。要真正推動機構的持續發展，必須從管治層面切入，補足專業能力的缺口。

正是在這樣的背景下，社聯推出「Diverse Governance For Empowerment」計劃，並獲香港交易所慈善基金支持。香港交易所集團總法律顧問及集團首席可持續發展總監周冠英表示：「香港交易所一向充分發揮『超級聯繫人』的角色，積極促進政府、企業與非政府機構之間的協作聯繫，推動跨界別合作，發揮協同效應。透過資助社聯推行這個計劃，我們期望連接商界與非政府機構，促進董事會多元化，提升管治韌性，協助機構穩健發展；與此同時增進企業對社會需求的了解，攜手創造有意義的社會影響。」在這股跨界合作的推動下，傷青副主席何雪梅（Lolitta）與零壹科技銷售及業務總監陳柏亨（Endy）相遇，展開一段融合社福經驗與科技專業的轉型之旅。

Lolitta坦言：「過去依賴人手與簡單的電腦文書應用，無疑阻礙了前線專注服務發展。在電腦科技上，我們需要技術支援。」而在社聯主辦的「Diverse Governance For Empowerment」計劃中認識 Endy，讓她看到帶來突破的契機。Endy憶述，在參與計劃之初，「社聯已做足功課」，了解不同機構遇到的困難，並精準配對需要資訊科技支援的機構。「與他們傾談時，我已在思考能如何運用自身資源，支持傷青的營運。」 他未幾便獲邀參觀傷青不同的服務單位。「我以前所認識的傷青服務，只是冰山一角，原來傷青的服務範圍如此廣泛，除了直接服務外，還有社企，以及許多不同類型、創新的籌款活動。」他讚嘆傷青早年便勇於革新，引入新科技，包括倡議安裝自動門。「反而在內部管治上，卻較少探索運用AI或其他數碼工具，我可否利用我的人脈和專業，協助傷青與時並進？」

商界以效益掛帥，看似與社福界的人本文化互不相容， Endy卻認為兩者的本質皆為解決用家痛點，只是社福界對效率的追求有所不同，故商界的現代化管理正是傷青需要的「特效藥」：「我們為企業投放大量資金開發的系統，我估計只要微調，便很適合社福機構使用。」 在機構管治路上，Lolitta強調，只有抱持開放態度，接受不同界別的專業支持，才能帶領機構邁步向前。「當大家經驗不足時，都要開放一點去學習不同科技，亦要找專才幫助大家完成工作。」另一邊廂，作為商界代表的Endy則指出，與社福機構合作能讓企業「接地氣」，而要尋覓到合適的機構，則需透過有公信力的平台進行精準配對，才能將自身專業有效對接到有需要的機構。