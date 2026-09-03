騙案｜扮公安呃內地女50萬「保證金」　兩男被捕包括16歲學生

將軍澳警區上星期接獲一名34歲內地女子報案，指早前收到自稱入境處職員的來電，對方聲稱其名下登記的電話號碼涉及內地洗黑錢案件，隨後通話被轉駁至假冒內地公安的騙徒。騙徒訛稱受害人要依照指示行事，才可以證明自己清白，要求她不可以向任何人透露案情，更加要定時向對方匯報位置，並聲稱稍後會有「特務調查員」與她會面。
受害人因為急於證明清白，所以一直誤信騙徒，分兩次將共30萬港元轉入兩個指定銀行戶口作「保證金」。其後，一名自稱調查人員的男子在將軍澳區與受害人會面，交付一份印有受害人姓名的虛假「凍結資產令」。受害人隨後再於將軍澳區一帶，向另一名自稱調查人員的男子交付20萬元現金，其後與假公安失聯，才發現自己受騙，於是報警求助。
將軍澳警區情報組及特遣隊隨即展開調查，翻查大量閉路電視片段，成功鎖定兩名男疑犯的身份。調查發現，詐騙集團招攬兩名疑犯充當傀儡，分別負責向受害人交付偽造文件及收取現金。警方亦掌握到該集團的犯案模式，包括以西裝打扮、手持文件夾及印台，假扮執法人員在公眾地方與受害人會面，指示受害人簽署所謂保密文件，再收取現金。
成功阻止另一宗正在進行的騙案
警方前日(1日)展開拘捕行動，在香港仔發現第一名疑犯正以同一手法，向第二名受害人交付一份偽造的內地公安「保密協議」，警方即時介入，該名受害人並無任何金錢損失，另一名疑犯亦於同日在筲箕灣區被捕，並檢獲一份偽造保密協議、印台、公文袋、懷疑犯案時穿着的西裝、打印機及4部手提電話。兩名被捕男子分別為21歲侍應及16歲中四學生，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」被捕。