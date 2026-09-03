騙案｜扮公安呃內地女50萬「保證金」　兩男被捕包括16歲學生

將軍澳警區上星期接獲一名34歲內地女子報案，指早前收到自稱入境處職員的來電，對方聲稱其名下登記的電話號碼涉及內地洗黑錢案件，隨後通話被轉駁至假冒內地公安的騙徒。騙徒訛稱受害人要依照指示行事，才可以證明自己清白，要求她不可以向任何人透露案情，更加要定時向對方匯報位置，並聲稱稍後會有「特務調查員」與她會面。

受害人因為急於證明清白，所以一直誤信騙徒，分兩次將共30萬港元轉入兩個指定銀行戶口作「保證金」。其後，一名自稱調查人員的男子在將軍澳區與受害人會面，交付一份印有受害人姓名的虛假「凍結資產令」。受害人隨後再於將軍澳區一帶，向另一名自稱調查人員的男子交付20萬元現金，其後與假公安失聯，才發現自己受騙，於是報警求助。