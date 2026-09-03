保良局環保袋設計比賽美化家暴武器 捱轟後取消活動

保良局家庭危機支援服務原定舉辦「從武愛到有愛」環保袋設計比賽，活動海報將菜刀、酒樽等家暴武器「卡通化」，稱之為「愛的武器」，鼓勵小學生用這些武器創作平面畫作。海報在社交平台Threads瘋傳，網民批評活動美化家暴。保良局回應指活動表達形式引起疑慮，檢討後決定取消活動，重申堅定反對家暴，會汲取經驗以推行更合適的活動。

該項活動名為「從武愛到有愛」的環保袋設計大賽，由保良局家庭危機支援服務主辦、社會福利署資助，設有初小及高小組別，原定於2026年8月15日至10月15日招募參賽作品，要求參加者以「七大愛的武器」—傘、皮帶、摺凳、刀、殺蟲水、酒樽及衣架為主題創作平面畫作，一同傳遞「愛」的信息。海報同時提及「與其用利刀，不如切個生果，分享甜蜜」、「與其爆酒樽，不如盡興飲杯，享受時光」、「與其揮衣架，不如每日講聲，好掛住你」等宣傳標語。冠軍作品原擬印製成環保袋派發予社區人士、學生及教職員。