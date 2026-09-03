保良局環保袋設計比賽美化家暴武器 捱轟後取消活動

保良局家庭危機支援服務原定舉辦「從武愛到有愛」環保袋設計比賽，活動海報將菜刀、酒樽等家暴武器「卡通化」，稱之為「愛的武器」，鼓勵小學生用這些武器創作平面畫作。海報在社交平台Threads瘋傳，網民批評活動美化家暴。保良局回應指活動表達形式引起疑慮，檢討後決定取消活動，重申堅定反對家暴，會汲取經驗以推行更合適的活動。
該項活動名為「從武愛到有愛」的環保袋設計大賽，由保良局家庭危機支援服務主辦、社會福利署資助，設有初小及高小組別，原定於2026年8月15日至10月15日招募參賽作品，要求參加者以「七大愛的武器」—傘、皮帶、摺凳、刀、殺蟲水、酒樽及衣架為主題創作平面畫作，一同傳遞「愛」的信息。海報同時提及「與其用利刀，不如切個生果，分享甜蜜」、「與其爆酒樽，不如盡興飲杯，享受時光」、「與其揮衣架，不如每日講聲，好掛住你」等宣傳標語。冠軍作品原擬印製成環保袋派發予社區人士、學生及教職員。
海報在社交平台Threads瘋傳後，大批網民批評活動構思不恰當，質疑「愛的武器」說法本質是美化家暴，將嚴肅議題輕鬆化，忽略受害者感受，「呢堆仿Jellycat 造型嘅家暴武器一點也不可愛！！將暴力包裝成「武愛」嘅個概念亦非常得人驚！」、「就算撇除家暴，要小朋友接觸又刀又酒樽呢d野都好癡線」、「所以是專門漏了最常見家暴兇器拳頭嗎」。
原意以「轉化」為題 鼓勵非暴力方式向家人表達愛意
保良局回應，其家庭危機支援服務一直以多元化方式促進市民對家庭暴力問題的認識，活動原意是以「轉化」為主題，希望引導參加者重新思考家庭衝突，並鼓勵公眾以正面、非暴力的方式向家人表達愛意。不過，局方承認活動的表達形式引起了公眾誤會及疑慮，經檢討後決定取消活動，並已刪除社交平台上的相關宣傳帖文。保良局衷心感謝公眾提出的意見，重申該局堅定反對家庭暴力，並關注家暴對兒童的影響。局方將汲取是次經驗，持續致力推行合適的公眾活動，與社會攜手宣揚家庭和諧的訊息。