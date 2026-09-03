北角站污水滲漏　渠務署證私家污水渠破損早上已搶修(更新)

【9月4日更新】周四(9月3日)凌晨約2時，渠務署接獲港鐵通知，北角港鐵站附近公共污水渠出現淤塞。署方隨即派員到場，以高壓水槍清洗渠管，淤塞情況得到緩解。至昨日約下午2時，北角港鐵站內懷疑出現污水滲漏。渠務署人員再度到場視察，即時抽走站外污水渠內積水作緊急應變，現場情況大為改善。經初步調查，署方相信與巷內的私人污水渠有關，隨即安排閉路電視勘察，找出滲漏原因。

今日（9月4日）凌晨，渠務署對該段私家後巷地下污水渠展開緊急閉路電視勘探，確認渠管出現嚴重破損，事發位置當時並無任何工程進行。署方與涉事物業管理處溝通後，隨即開展緊急維修，並已於今早約5時完成。渠務署表示，將聯同屋宇署繼續與涉事物業管理處跟進其私家地段內排污系統的復修工程。