北角站污水滲漏　渠務署證私家污水渠破損早上已搶修(更新)

【9月4日更新】周四(9月3日)凌晨約2時，渠務署接獲港鐵通知，北角港鐵站附近公共污水渠出現淤塞。署方隨即派員到場，以高壓水槍清洗渠管，淤塞情況得到緩解。至昨日約下午2時，北角港鐵站內懷疑出現污水滲漏。渠務署人員再度到場視察，即時抽走站外污水渠內積水作緊急應變，現場情況大為改善。經初步調查，署方相信與巷內的私人污水渠有關，隨即安排閉路電視勘察，找出滲漏原因。
今日（9月4日）凌晨，渠務署對該段私家後巷地下污水渠展開緊急閉路電視勘探，確認渠管出現嚴重破損，事發位置當時並無任何工程進行。署方與涉事物業管理處溝通後，隨即開展緊急維修，並已於今早約5時完成。渠務署表示，將聯同屋宇署繼續與涉事物業管理處跟進其私家地段內排污系統的復修工程。
【9月3日】港鐵宣布，由於北角站外有渠務事故，北角站B1、B2、B3及B4出入口暫時關閉，請使用其他出入口。現場消息指，七姊妹道懷有工人疑鑿穿一條水渠，致污水流入港鐵站內。
社交平台Threads網民上載的圖片可見，北角站大堂的天花有水流下，地面有積水，工作人員用鐵欄圍封清理，網民留言「北角地鐵疑似爆水管，成地都係水」，亦有人指站內傳出臭味。
港鐵指下午近兩時，受七姊妹道一帶的污水渠淤塞倒灌影響，北角站大堂部分通道的天花出現漏水，受事件影響，北角站部分出入口曾暫時關閉，列車服務維持正常。港鐵已通報相關政府部門跟進，並即時圍封站內受影響區域，車站同時加派人手清理積水及協助指引乘客。港鐵亦會密切監察現場情況，並會於收車後檢查及復修受影響的天花位置。