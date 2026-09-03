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出版：2026-Sep-03 16:00
更新：2026-Sep-03 16:00

網上熱話｜50歲店員叫女顧客「姐姐」遭投訴 AEON店長又有神回覆

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AEON一名女顧客因被50多歲的店員稱為「姐姐」感不滿「寫紙仔」投訴，最終又要勞煩店長「神回覆」。(Facebook群組「AEON Stores 關注組」)

AEON一名女顧客因被50多歲的店員稱為「姐姐」感不滿「寫紙仔」投訴，最終又要勞煩店長「神回覆」。(Facebook群組「AEON Stores 關注組」)

商店不時要回覆來自客人的奇怪提問，AEON永旺百貨設有「顧客心聲」留言區，讓顧客表達意見，多年來因店長們的高情商（EQ）親筆回覆成為話題，最新則有一宗令人啼笑皆非的投訴，一名女顧客因被50多歲的店員稱為「姐姐」感不滿「寫紙仔」投訴，最終又要勞煩店長「神回覆」。

近日有網民在Facebook群組「AEON Stores 關注組」分享一張照片，可見一位署名「Miss Yeung」的女顧客8月24日寫下投訴，據知張貼於AEON九龍灣店。她指「覺得D staff可以有禮貌d」，首先稱讚「以前行開藍田（分店）d staff好好人，好nice」，雖然「其實呢度啲姨姨都nice」，但「唔建議叫人『姐姐』，呀姨睇落50幾歲，做得我呀媽有凸，但嗌我姐姐，我真係嚇親同埋會覺得冇禮貌。」

「一時三刻未能改掉」

面對客人不滿，店長5天後親筆回應。店長先為「同事的待客態度及對顧客的稱謂而令閣下不悅，深感抱歉」，並承諾「已通報各同事盡量以Miss或小姐等沒太大輩份的稱呼」。店長坦言「姐姐」是稱呼上的「舊習」，「日後如有再犯，實屬久久積習，一時三刻未能改掉，敬請見諒」。

不少網民都批評該關投訴是無理取鬧，讚揚店長再次以「神回覆」化解，「x客何其多」、「投訴之都」、「叫小姐咪一樣，要投訴始終會投訴！唔滿意可以不幫襯」、「叫靚女算啦」、「尊重才叫聲姐姐，唔通唔靚叫靚女咩」、「姐姐很有禮貌不明白有什麼好投訴，難到要叫妹妹嗎」、「但佢又嗌啲職員做姨姨，人哋都可能好介意呢」、「呢位店長每次嘅回應都好得體」，亦有人錯重點「店長手字好靚」。

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