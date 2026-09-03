網上熱話｜50歲店員叫女顧客「姐姐」遭投訴 AEON店長又有神回覆

AEON一名女顧客因被50多歲的店員稱為「姐姐」感不滿「寫紙仔」投訴，最終又要勞煩店長「神回覆」。(Facebook群組「AEON Stores 關注組」)

商店不時要回覆來自客人的奇怪提問，AEON永旺百貨設有「顧客心聲」留言區，讓顧客表達意見，多年來因店長們的高情商（EQ）親筆回覆成為話題，最新則有一宗令人啼笑皆非的投訴，一名女顧客因被50多歲的店員稱為「姐姐」感不滿「寫紙仔」投訴，最終又要勞煩店長「神回覆」。

近日有網民在Facebook群組「AEON Stores 關注組」分享一張照片，可見一位署名「Miss Yeung」的女顧客8月24日寫下投訴，據知張貼於AEON九龍灣店。她指「覺得D staff可以有禮貌d」，首先稱讚「以前行開藍田（分店）d staff好好人，好nice」，雖然「其實呢度啲姨姨都nice」，但「唔建議叫人『姐姐』，呀姨睇落50幾歲，做得我呀媽有凸，但嗌我姐姐，我真係嚇親同埋會覺得冇禮貌。」