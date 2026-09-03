惜食堂為社區飯堂及社區客廳供應飯餐 孫玉菡：體現民商政合作模式

成立15周年的惜食堂，今日舉辦周年活動並發布研究報告，指逾九成接受惜食堂服務受訪者感被關懷；另有逾九成受訪慈善機構認為，透過食物有助與服務使用者建立信任。勞工及福利局長孫玉菡致辭時指出，惜食堂向社區飯堂及社區客廳提供餐膳，讓有需要人士得以互相連結，進一步處理其社福需要，並體現「民、商、政」的合作模式。

惜食堂致力向本地飲食界回收仍可安全食用之剩餘食物，再透過惜食堂賽馬會食品製作中心，製作成營養均衡的膳食及食物包，免費派發予有需要人士。至今已回收逾1,800萬公斤仍可安全食用的剩食；製作接近3,500萬份餐膳，連同各類食物與派送，累計幫助逾4,000萬人次。