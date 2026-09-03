惜食堂為社區飯堂及社區客廳供應飯餐 孫玉菡：體現民商政合作模式

成立15周年的惜食堂，今日舉辦周年活動並發布研究報告，指逾九成接受惜食堂服務受訪者感被關懷；另有逾九成受訪慈善機構認為，透過食物有助與服務使用者建立信任。勞工及福利局長孫玉菡致辭時指出，惜食堂向社區飯堂及社區客廳提供餐膳，讓有需要人士得以互相連結，進一步處理其社福需要，並體現「民、商、政」的合作模式。
惜食堂致力向本地飲食界回收仍可安全食用之剩餘食物，再透過惜食堂賽馬會食品製作中心，製作成營養均衡的膳食及食物包，免費派發予有需要人士。至今已回收逾1,800萬公斤仍可安全食用的剩食；製作接近3,500萬份餐膳，連同各類食物與派送，累計幫助逾4,000萬人次。
惜食堂發布，社會及環境影響研究的部分主要成果。研究指出，153名接受服務的受訪者中，97.4%感到被關懷，79%感到孤獨感下降；167間受訪慈善機構中，95.2%表示透過餐膳有助建立與服務使用者的信任，成為連結社區支援起點，讓長者與當區非政府機構建立信任關係，及時接受適切安排。有曾居住劏房的長者，於惜食堂社區中心享用餐膳後，不僅解決溫飽問題，社工更及時發現其居住困境，成功協助他申請過渡性房屋，令生活更安定。
梁錦松：盼未來3年日產5萬份餐
惜食堂主席梁錦松表示，機構15年前僅屬小型食物回收計劃，每日只能製作20份餐膳，如今已發展至擁有現代化食品製作中心。他期望未來3年，將每日餐膳產量提升至5萬份，每年服務過千萬人次，並會持續加大食物回收力度、推動多元化膳食服務及加強惜食教育。
勞工及福利局長孫玉菡於活動上指出，提供餐膳以「食」為引子，將一些面對經濟或情緒困擾的人士聚在一起，當中最重要的是「去標籤化」，透過一同用膳交流，同時處理他們社福需要，相信效益相當大。他又指，惜食堂體現「民、商、政」合作模式，由民間先行，獲商界支持做出成績後，政府再大力參與其中。目前政府與惜食堂有許多合作關係，包括在社區飯堂與8間社區客廳，提供惜食堂的餐膳予長者、照顧者及劏房戶等。他強調，許多新的構思，若要政府參與，政府必須有充分把握才會撥款，但要試驗新項目，須依賴商界及慈善界主動投入資金，一旦試驗成功，政府便會入場。