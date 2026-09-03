惜食堂研究：97%受助者感被關懷 九成半機構稱餐膳建立信任 助跟進社福需要

食物援助除了解決溫飽，亦成為接觸弱勢社群的重要渠道。「惜食堂」公布一項研究顯示，97.4%表示因服務感受關懷；另95.2%受訪合作慈善機構認為，透過提供餐膳有助與服務使用者建立信任，從而識別其住屋、情緒及福利需要。有個案經社工介入後成功由劏房搬往過渡房屋。
「惜食堂15年社會及環境影響研究」公布部分成果。受惠人士及社區部分，研究訪問153名服務使用者，以了解計劃成效，結果顯示97.4%受訪者表示感受到關懷，79%認為孤獨感有所減輕；另外，95.2%受訪合作慈善機構認為，透過提供餐膳有助與服務使用者建立信任關係，成為跟進其住屋、情緒及福利需要的切入點。其中一名曾居於劏房的長者黃伯，在惜食堂社區中心用餐期間，獲社工發現居住困難，其後協助他成功申請過渡房屋。
勞福局長孫玉菡表示，餐膳服務能以「食」作為連結社區的媒介，讓面對經濟或情緒困擾的人士聚在一起，更重要的是達到「去標籤化」效果。社工可藉服務使用者用膳期間，互相交流，並藉此了解他們的需要及提供支援。他認為，惜食堂的發展正好體現「民、商、政」協作模式，由民間及商界率先推動創新服務，在驗證成效後再由政府擴大參與和支援。政府現時與惜食堂有多項合作，包括透過社區飯堂及8間社區客廳，向長者、照顧者及劏房戶等提供餐膳服務。
梁錦松：盼未來3年日產5萬份餐
惜食堂主席梁錦松表示，機構創立初期每日僅能製作約20份餐膳，15年間逐步發展成擁有現代化食品製作中心的社福機構。他希望未來3年進一步提升服務規模，將每日餐膳產量增至5萬份，每年服務超過1,000萬人次，同時加大食物回收力度、拓展多元化膳食服務及推廣惜食教育。
於2011年成立的惜食堂，一直回收本地飲食業仍可安全食用的剩餘食物，透過惜食堂賽馬會食品製作中心，製作成營養均衡的膳食及食物包，免費派發予有需要人士。機構表示，至今已回收超過1,800萬公斤剩食，製作接近3,500萬份餐膳及食物包，累計服務超過4,000萬人次。