日本抵港女藏2萬支另類煙判囚3月　衞生署：持續嚴厲執法

本港已經禁止進口電子煙、加熱煙產品等另類吸煙產品。衞生署表示，控煙酒辦昨日接獲海關通知，在一名由日本抵港女子的行李中，檢獲約2萬支另類吸煙產品，隨即拘捕及檢控該名人士，她今日在西九龍裁判法院被判囚3個月。衞生署表示，控煙酒辦由去年9月至今，已就30宗攜帶大量另類吸煙產品入境的案件提出檢控，共有32人被定罪和被判監，刑期由4星期至8個月不等。
巡尖沙咀打擊違例吸水煙
另外，控煙酒辦昨晚亦派員到尖沙咀，打擊在禁煙區非法吸食水煙，期間在兩間酒吧向非法吸食水煙的人士發出3張定額罰款通知書，以及向一名在酒吧內吸食和管有加熱煙的人士，發出兩張定額罰款通知書。由2024年至今，控煙酒辦共在巡查期間，就違例在室內禁煙區食水煙發出約300張定額罰款通知書，並向協助及教唆在室內禁煙區吸煙的酒吧職員發出約150張傳票。
控煙酒辦主任林民聰表示，現時並沒有證據支持加熱煙和電子煙等另類煙對健康的危害較少，或有助戒除煙癮，相反已被證實會釋放許多有毒物質，令人致癮、致病甚或致命，又稱共用水煙器具會增加水煙使用者感染結核病等傳染病風險。他強調，控煙酒辦會繼續密切監察及持續嚴厲執法，打擊在禁煙區吸食水煙、非法進口另類吸煙產品等違法行為。