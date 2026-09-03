21男涉管有兒童色情物品及偷拍被捕，有私補上門補習時偷拍女學生。

警方最近留意到網上社交平台有人上載及分享兒童色情物品，將偷拍而來的照片和影片上載到平台供會員下載或瀏覽，上載的內容包括兒童色情物品，亦有相信是在公眾地方偷拍女性私密部位的相片和影片，更有私人補習老師在上門補習時偷拍女學生的私密照片，然後再於網上與其他會員討論。

逾 7200 兒童色情相片及 120 偷拍影像

經過深入調查，警方鎖定涉案群組會員的身份，並於周一(31日)至前日(1日)期間採取拘捕行動，共拘捕21名年齡介乎19至47歲的本地男子，當中8人涉嫌「管有兒童色情物品」，13人涉嫌「非法拍攝私密部位」及「發布私密影像」，所有被捕人士暫時獲准保釋候查。行動中，警方共檢獲24部智能電話、3部平板電腦、11部電腦及53個外置儲存裝置，暫時在部份電子裝置內找出超過7,200張兒童色情相片，以及超過120段偷拍影像，所有檢獲的證物會作進一步檢驗，以追查相關影像來源，以及調查被捕人是否牽涉其他罪行。