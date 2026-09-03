21男涉管有兒童色情物品及偷拍被捕，有私補上門補習時偷拍女學生。

警方最近留意到網上社交平台有人上載及分享兒童色情物品，將偷拍而來的照片和影片上載到平台供會員下載或瀏覽，上載的內容包括兒童色情物品，亦有相信是在公眾地方偷拍女性私密部位的相片和影片，更有私人補習老師在上門補習時偷拍女學生的私密照片，然後再於網上與其他會員討論。
逾7200兒童色情相片及120偷拍影像
經過深入調查，警方鎖定涉案群組會員的身份，並於周一(31日)至前日(1日)期間採取拘捕行動，共拘捕21名年齡介乎19至47歲的本地男子，當中8人涉嫌「管有兒童色情物品」，13人涉嫌「非法拍攝私密部位」及「發布私密影像」，所有被捕人士暫時獲准保釋候查。行動中，警方共檢獲24部智能電話、3部平板電腦、11部電腦及53個外置儲存裝置，暫時在部份電子裝置內找出超過7,200張兒童色情相片，以及超過120段偷拍影像，所有檢獲的證物會作進一步檢驗，以追查相關影像來源，以及調查被捕人是否牽涉其他罪行。
警方表示，將透過國際刑警國際兒童性剝削數據庫追查暫時找到的兒童色情物品來源，並且識別及保護受害兒童，而偷拍行為不單止侵犯他人隱私，亦影響市民安全感，破壞社會秩序，將影片上載於網絡世界更會為受害人帶來二次傷害。除了拍攝者以外，任何人如果在網上社交平台加入類似以偷拍為主題的群組，瀏覽及下載偷拍影像都等同於幫兇。如果有人煽惑、教唆其他人偷拍或上載偷拍影像，亦有機會觸犯協助及教唆的罪行，刑責與偷拍者同樣嚴重。
聘請私補時可要求性罪行定罪紀錄
另外，警方發現有男性私人補習老師在上門補習時偷拍自己嘅女學生，然後於網上與其他會員討論。鑑於私人補習導師往往有較大機會與小朋友單獨接觸，警方呼籲家長要倍加留意，聘請私人補習導師時可以要求對方申請性罪行定罪紀錄查核，以了解導師有無性罪行定罪紀錄，從而作出聘請決定，保障子女福祉。