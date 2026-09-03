企業舊制服蛻變成阻燃環保地氈　為展覽業界提供安全的綠色選擇

香港每天有逾400公噸紡織廢料送往堆填區，另一邊廂，大型展覽及活動搭建物料長久以來多屬「用完即棄」。有企業將舊衣物及廢棄布料循環再造，成為阻燃環保地氈(NuCarpet)，並將此環保方案帶入展覽及各業界。
製衣業老字號慶年集團經過兩年研發，推出以企業舊衣物及廢棄布料循環再造的「環保再生地毯」。慶年集團首席創意執行官及Infinity Innovation聯合創辦人陳偉彬表示團隊將舊衣物拆件、消毒及打碎加工，再以特殊施壓技術轉化為足夠耐用、美觀且符合嚴格阻燃標準的展覽地氈。期間經歷多次品質提升，才達到展覽場地的耐用要求。
阻燃性能是社會與業界高度關注的議題，陳偉彬補充曾測試市面上多款展覽地毯，發現其阻燃能力普遍不足。他期望透過團隊的市場觸覺，推動業界逐步採用NuCarpet，提升環保效益的同時，亦能大幅降低展場的火警風險。
ReThink HK率先鋪設NuCarpet
亞洲氣候行動與持續發展商貿博覽會(ReThink HK)今年首度引入NuCarpet作試行鋪設。同時，香港會議展覽中心將退役制服提供給慶年集團，造成抗菌及耐火的環保地氈NuCarpet。會展亦積極支援永續物料於場地內的應用，共同為會展產業樹立綠色典範。
ReThink HK 2026將於本月10日至11日在香港會議展覽中心Hall 1舉行。除Infinity Innovation（展位 C15）外，NuCarpet亦會於大會「資源循環展區」同步鋪設，歡迎業界親臨體驗。