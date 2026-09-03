企業舊制服蛻變成阻燃環保地氈　為展覽業界提供安全的綠色選擇

香港每天有逾400公噸紡織廢料送往堆填區，另一邊廂，大型展覽及活動搭建物料長久以來多屬「用完即棄」。有企業將舊衣物及廢棄布料循環再造，成為阻燃環保地氈(NuCarpet)，並將此環保方案帶入展覽及各業界。

製衣業老字號慶年集團經過兩年研發，推出以企業舊衣物及廢棄布料循環再造的「環保再生地毯」。慶年集團首席創意執行官及Infinity Innovation聯合創辦人陳偉彬表示團隊將舊衣物拆件、消毒及打碎加工，再以特殊施壓技術轉化為足夠耐用、美觀且符合嚴格阻燃標準的展覽地氈。期間經歷多次品質提升，才達到展覽場地的耐用要求。