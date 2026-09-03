鑑賞家盛典11月舉行 展超級遊艇、跑車、高端房產 丘應樺：吸引高質素旅客

香港將舉行全新盛事，機管局旗下的亞洲博覽館與Informa Markets達成合作，於今年引入全新發展藍圖「世界鑑賞家盛典」。首階段將於11月舉行試行展，以「全城即展廳」概念將香港地標等變成場地，向受邀的全球鑑賞家展示頂級超級遊艇、跑車、高端房產等9大範疇的展品。主辦方表示，活動將成為亞洲首個全城奢華展覽平台，把香港轉化為沉浸式的奢華展廳。 由知名貿易展覽主辦商Informa Markets舉辦的世界鑑賞家盛典將於11月4日至6日舉行，活動或會選址機場亞博館附近，把Informa旗下涵蓋超級遊艇、超級跑車、私人航空、高級藝術品、珠寶、房地產和個人養生的全球知名活動品牌引入香港。

2027年推出更全面的展覽計劃 Informa Markets戰術新業務副總裁劉丹表示，今年試行展預計吸引約3,500名訪客，大部分將來自香港以外地區；除了是次試行展，在2027年推出更全面的展覽計劃，或選取香港多個地標，包括M+ 博物館、大館、灣仔及中環海濱，舉行大型車展、機械展或私人飛機展等展覽，其中正在構思以遊艇形式帶領客人前往香港的海島，向外界展示美麗的海岸線。 他又指，未來會以機場島航天城的SKYTOPIA作為主要場地，因SKYTOPIA擁有香港最大的遊艇灣，可以此建立亞洲最大遊艇展；同時結合私人飛機航空與藝術品儲存等設施，切合高價值產品，如珠寶、名錶及藝術品的需求。劉丹強調，針對高淨值人群的展覽活動，其經濟拉動效應非常高，預期對香港的本港零售、旅遊經濟、遊艇經濟及私人飛機等產業起到加速的拉動作用。

丘應樺：效益更一般展覽 商務及經濟發展局局長丘應樺表示，今次活動是首個受惠政府1億元專項資助計劃的大型展覽。他又提到，一個一般過夜客大約花費9,300元，而這些高質素展覽帶來的來參與展覽的旅客，「可能他們過夜的夜數和消費是更高，比一般普通的展覽帶來的效益可能是更大。」當局會在11月完成展覽後評估活動效益。 香港超高淨值人士密度全球最高 Informa Markets財務總監Alex Simm表示，香港具備全球最高密度的超高淨值人士、超過3,000間單一家族辦公室、全球三大藝術品交易中心之一，以及作為東西方超級聯繫人的優勢，故相當合適作為活動的舉辦城市，而Informa Markets會繼續與各界支持者合作，共同推動香港穩固其全球領先奢華目的地的地位。