衝黃燈撞斃19歲尼泊爾少女　31歲司機認危駕還押9.17判刑

被告歐陽劭匡(31歲)，承認一項危險駕駛引致他人死亡罪，指他於2024年11月7日，在香港元朗安樂路近燈柱FA7842在道路上危險駕駛私家車，引致女子Pun Lisa死亡。案情指，被告當日上午駕駛Tesla私家車沿著青山公路行駛，當時天氣良好，限速每小時50公里，交通流量中等，前方沒有車輛。被告在交通燈由綠燈轉黃燈時加速衝往過路處，事主同時在案發過路處的左邊行向右邊，當時的行人過路處燈號是紅燈，事主行到過路處的中間時，被告私家車的左側撞倒事主，導致事主被拋向空中。

一名19歲尼泊爾裔少女於元朗過馬路時遭Tesla私家車撞斃，涉案司機今早(3日)在區域法院承認危險駕駛引致他人死亡罪。暫委法官鍾偉強將案件押後至9月17日判刑，待取被告的背景報告及兩份精神科醫生報告，期間被告須還押候懲。

救護人員到場後發現事主已沒有呼吸及脈搏，送院後不治。解剖報告顯示，事主的盆骨有不穩定骨折等，死因為身體多處受傷。被告在警誡下，承認在行人過路處撞倒事主。經交通意外重組後，顯示被告案發時「衝黃燈」，若被告有依據道路限速每小時50公里行駛，在發現死者後能以0.9秒反應時間煞車，便可避免意外發生。

在慈善機構任職活動幹事

辯方求情指，被告在慈善機構任職活動幹事，負責統籌弱勢社群的探訪等，亦有在大埔宏福苑火災發生後捐款5萬元。事主在行人過路燈未轉綠燈時過路，而被告沒有時刻警惕，高速地在案發地行駛，未能在意外發生前及時煞車，因而不幸地發生本案，惟被告案發後沒有推卸責任及找藉口推搪，望法庭考慮被告屬中度罪責。

案發後處於極度恐懼情況

辯方又引述被告親撰求情信，被告完全承認當日不妥的駕駛行為令事主的生命終結，希望對事主及其家屬公開道歉，亦知道要為其行為負上責任，感到十分愧疚。他在案發後處於極度恐懼的情況，出現失眠、難以進食及體重下降的問題，已接受精神科治療約2年，而且日後不會再駕駛，重犯機會極低，望法庭考慮輕判。