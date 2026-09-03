清潔工筲箕灣燒臘店偷6500元囚5月 曾獲無條件釋放 官批檢控延誤 (更新)

一名清潔工兩年前趁筲箕灣一間燒臘舖無人看管時，涉偷取現金6500元，過程被店內的的閉路電視拍下。店家曾報警，惟警方曾指證據不足，未有提出檢控。影片後來在社交平台公開，警方兩年後再作拘捕行動，並控告清潔工一項盜竊罪。清潔工本月3日在東區裁判法院認罪，主任裁判官張志偉今日(18日)判處被告5個月監禁及賠償事主6500元，稱考慮到被告表明洗心革面，雖有多項刑事定罪紀錄，故不將其案底納入加刑因素；另認為本案檢控涉及不合理延誤，扣減部分刑期。

38歲被告葉俊文，報稱清潔工人，被控一項盜竊罪，指他於2024年3月22日，在柴灣金華街21號地下好運燒臘飯店偷竊現金6500元。案情指，店主在案發當日中午12時許放了共6500元紙幣在餐廳門口附近的盒內，之後回廚房工作。其後發現盒裏的錢不翼而飛，報警求助。閉路電視顯示，被告約下午4時進入店舖，三次從盒取出一些紙幣，之後打開金屬櫃拿走一疊500元紙幣逃逸。被告在2024年4月23日被捕，在警誡及有社工陪同的錄影會面，他保持緘默或聲稱對事件沒有記憶。

事件曾獲傳媒跟進

翻查資料，涉案店主早前在網上發佈閉路電視片段，顯示一名男子進入燒臘店拿走木盒內一疊500元紙幣後逃去，事件獲傳媒跟進，店方引述警方表示因證據不足，故沒有起訴任何人，店主及後向警察投訴科投訴。

辯方指被告於2024年3月28日首次被捕，及後於2024年5月至11月入住石鼓洲戒毒院舍，警方知情，但只能聯絡到被告的社工。被告其後再入住何文田戒毒所，以領取綜緩為生。2025年1月6日，警方向被告表示因證據不足，將獲無條件釋放。被告於今年5月再次被捕。