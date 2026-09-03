世界技能大賽本月上海開鑼 港選手獲港鐵與米芝蓮餐廳支援備戰爭佳績

有「技能界奧運」之稱「世界技能大賽」即將拉開帷幕，一眾港隊精英全力備戰。有「西式烹調」選手走進米芝蓮星級餐廳，在廚師指導下精進廚藝；亦有參賽「軌道車輛技術」的選手，獲港鐵提供系統化訓練，冀在比賽上精銳盡出，與全球頂尖高手一決高下。

VTC安排選手星級餐廳觀摩

職業訓練局(VTC)國際廚藝學院畢業生曾嘉欣，於今年6月澳洲「2026 Global Skills Challenge」，憑「慕斯彩虹魚」菜式勇奪銅牌，今月將代表香港出戰世界技能大賽「西式烹調」項目。為了進一步提昇廚藝，她早前獲學院安排到米芝蓮星級法國餐廳實習觀摩，體驗頂級餐廳廚師的烹調技藝，以及廚房運作，當中最令人驚嘆是星級廚房對細節的執著。她透露，「主廚要求我將薯仔蓉反覆攪拌至細緻順滑的口感；又將蘆筍表皮仔細刨刮及修整纖維，追求最佳質感與賣相，力求盡善盡美。」