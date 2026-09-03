世界技能大賽本月上海開鑼 港選手獲港鐵與米芝蓮餐廳支援備戰爭佳績

有「技能界奧運」之稱「世界技能大賽」即將拉開帷幕，一眾港隊精英全力備戰。有「西式烹調」選手走進米芝蓮星級餐廳，在廚師指導下精進廚藝；亦有參賽「軌道車輛技術」的選手，獲港鐵提供系統化訓練，冀在比賽上精銳盡出，與全球頂尖高手一決高下。
VTC安排選手星級餐廳觀摩
職業訓練局(VTC)國際廚藝學院畢業生曾嘉欣，於今年6月澳洲「2026 Global Skills Challenge」，憑「慕斯彩虹魚」菜式勇奪銅牌，今月將代表香港出戰世界技能大賽「西式烹調」項目。為了進一步提昇廚藝，她早前獲學院安排到米芝蓮星級法國餐廳實習觀摩，體驗頂級餐廳廚師的烹調技藝，以及廚房運作，當中最令人驚嘆是星級廚房對細節的執著。她透露，「主廚要求我將薯仔蓉反覆攪拌至細緻順滑的口感；又將蘆筍表皮仔細刨刮及修整纖維，追求最佳質感與賣相，力求盡善盡美。」
賽場如同戰場，國際廚藝學院應用學習部首席教導員梁義忠則擔任曾嘉欣的指導導師，訓練她時間管理技巧，要求每次訓練前撰寫詳細的時間表，逐項拆解工序，培養臨危不亂的賽場節奏感。梁義忠指出，希望將經驗和專業知識薪火相傳，透過到不同地方與餐廳親身體驗當地烹調技巧，讓嘉欣感受高水平的專業標準，更全面裝備自己。
港鐵提供VR技術訓練 助選手了解鐵路部件
除廚藝賽場外，出戰「軌道車輛技術」項目的港鐵技術員學徒（電子）畢業生鄧光大，亦獲得業界全力支援備戰。港鐵不僅為他提供系統化訓練，圍繞比賽四大核心範疇，包括車門系統、故障檢測等，並利用VR虛擬實境訓練系統，讓他在虛擬環境下深入了解各式各樣的鐵路部件，有助於真實環境中辨識及進行檢查。
鄧光大早前更赴內地院校參與集訓，與當地學員切磋技術。他坦言集訓交流讓他看到更高水平的技藝，並將把這份衝擊化為動力，盼能站上世界技能大賽的頒獎台。
世界技能大賽將於今月22日至27日在上海舉行，近70個國家及地區、約1,400名年輕技能精英將雲集賽場，在64個技能項目中一決高下，今屆香港合共派出41名選手出戰37個項目，代表隊規模創歷屆新高。