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出版：2026-Sep-03 21:45
更新：2026-Sep-03 21:45

「童夢同行」赴尼泊爾　到訪當地院舍傳遞港人愛心

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「童夢同行」赴尼泊爾　到訪當地院舍傳遞港人愛心

童夢同行尼泊爾服務之旅：聯通世界，以愛同行

青年義務工作團體「童夢同行」今年三十多人組成「童行尼地·民心相通」團隊，在尼泊爾服務與文化之旅在民青局的支持下，8月再赴尼泊爾，展開7日的義工服務，傳遞港人愛心；不只當地多間孤兒院舍、派發香港收集的愛心物資，更與中國大使館、尼泊爾最重要的特里布文大學、紅十字會及不少國際重要服務機構交流，了解當地文化與民生，全方位認識尼泊爾，有助推動服務。

童夢同行團隊與多個扎根當地的國際組織交流，認識當地人民需要。如再到訪紅十字會當地的總部、捐血中心與學校，與當地重要領導會面交流；其後童夢同行團隊與JCI Nepal、Lions Club Nepal、NATA 等全國領導一同交流。團員分享了當地義工文化，社會需要與計劃推行等，彼此溝通，一同努力。

拜訪中國駐尼泊爾大使館

另外，童夢同行團隊第二次拜訪中國駐尼泊爾大使館，館方代表分享了不少尼泊爾的狀況，其中主任特別提到「中國與尼泊爾只有友誼，沒有紛爭」。中國使館代表在尼泊爾多處「調研」，了解各地需要，並在國內運送物資，投入到尼泊爾不少扶貧項目。通過使館的介紹與交流，讓我們對尼泊爾的真實情況，包括災害、機遇與文化等都有更深刻的了解。

團隊亦拜訪了尼泊爾規模最大、歷史最悠久的高等學府特里布文大學。大學以前國王命名，總理擔任校長，有學生近三十萬，影響力大。當中我們與孔子學院院長、中國外派老師、中尼兩地同學交流。從中感受到中國文化在尼泊爾的發展，大家亦打破文化地域的阻隔，建立友誼，民心相通。

到訪不同院舍，服務觸動心靈

童夢同行團隊在尼泊爾到訪了不同院舍，例如父母在監獄的兒童院舍Early Childhood Development Center（ECDC）、去年曾到訪的孤兒院舍The Orphans Home 等。團隊準備了各類遊戲與簡單義教等，與小朋友交流。同時通過捐夢計劃，把香港各中學，如仁濟醫院羅陳楚思中學、何文田官立中學等收集的衣物、文具等送到院舍。童夢同行團隊亦捐贈了數萬尼泊爾盧比，支持院舍營運。另外，團隊亦到Orchid Garden Nepal、Adarsha Kanya Niketan Secondary School、Jagat Sundar Bwonekuthi Secondary School等多間學校義教與文化交流，分享友誼。

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在是次旅程中，學生們都大有所獲，其中來自仁濟醫院羅陳楚思中學的林巧茵表示，這趟旅程讓她明白服務是一場用生命影響生命的旅程，「離別時孩子們不捨的淚水，至今仍深深觸動著我，堅定了自己未來盡己所能，服務他人的決心」。同校的黃桓菽則指，這趟旅程讓她體會到陪伴的意義，感恩能為他們的生活添一點暖意。日後希望繼續參與義工服務，幫助更多人。

團隊成員鐘聲慈善社胡陳金枝中學楊筠霏表示，她深深地領悟到了這服務之旅愛的傳遞；在服務中，每個人的笑容都深深打動了我。」香港中文大學林家敏則表示，「至少我們能為這些小朋友帶來溫暖和快樂。那一刻心與心的緊密相連、就已是最好的意義！」

童夢同行創辦人：成為橋樑聯通世界

童夢同行創辦人陳易楊表示，童夢同行希望成為橋樑，聯通世界，貢獻更多，只要能聚集地球村的力量，互相幫助，世界一定更加美好。

感謝各界支持

童夢同行團隊特別感謝民青局國際青年交流資助計劃的資助。感謝達利集團創辦人林富華等大力支持慈善計劃、感謝尼泊爾中國導遊協會創會會長Apulal Awale的用心協助與安排、感謝黃福慶先生及眾多香港友好對團隊的支持。負責策劃旅程的執行總監柯嘉瑩總結，感恩有機會再次到訪尼泊爾服務，此行看到了服務時的感動與快樂，也了解到教育環境的艱難與困苦。未來，團隊會好好記住尼泊爾的縮寫NEPAL(常被形容為『Never Ending Peace And Love』)，更會將此信念化為行動，拓展服務合作，為世界帶來多一點愛。

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