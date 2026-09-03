荃灣男單車徑跑步與單車翁爭執　互相拉扯追逐 (有片)

荃灣有騎單車者與跑友在單車徑上爭執。周三晚上7時許，一名騎單車的老翁和一對跑步男女，懷疑因路權發生口角，隨後有人懷疑情緒激動踢向單車，雙方其後互相拉扯和追逐。警員接報到場後雙方已回復平靜，案件列作「糾紛」跟進。
▼跑步男與單車翁在單車徑爭執▼
有人踢向單車洩忿
事發於荃灣海濱長廊麗城花園段的單車徑，當時一名身穿白色背心的騎單車老翁，正與一對男女站在單車徑中間口角。初時老翁未有大罵，其時跑步男疑情緒激動，突然踢向泊在路旁、屬於老翁的單車洩忿，老翁遂上前捉住跑步男的衣領，雙方其後互相拉扯。
跑步男隨即要求同行女伴報警，老翁回應稱「打999？你踢我單車呀，999」。老翁其後鬆手，男子向後踏一步後突然衝前並大叫「咩呀」，幾乎把老翁推跌，老翁隨即起跑追向男子，雙方在單車徑上追逐。老翁最終停下腳步並繼續指罵男子，片段至此結束。
根據《道路交通(交通管制)規例》，行人、在道路上騎單車或三輪車的人，遵從豎立在行人徑及單車路上的交通標誌，違者可被罰款2,000元。警方周三晚7時35分接獲64歲黃姓男子報案稱，與一名33歲余姓及31歲麥姓女子，於荃灣海濱長廊單車徑因路權問題爭執。據悉，事發前黃男騎單車時曾響咹提示兩名跑步男女，煞停時幾乎撞上兩人，雙方隨即口角。警員接報到場後雙方已回復平靜，案件列作「糾紛」跟進。