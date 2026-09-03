荃灣男單車徑跑步與單車翁爭執　互相拉扯追逐 (有片)

有跑步男與單車翁在荃灣海濱長廊的單車徑爭執。(網上影片截圖)

荃灣有騎單車者與跑友在單車徑上爭執。周三晚上7時許，一名騎單車的老翁和一對跑步男女，懷疑因路權發生口角，隨後有人懷疑情緒激動踢向單車，雙方其後互相拉扯和追逐。警員接報到場後雙方已回復平靜，案件列作「糾紛」跟進。

有人踢向單車洩忿

事發於荃灣海濱長廊麗城花園段的單車徑，當時一名身穿白色背心的騎單車老翁，正與一對男女站在單車徑中間口角。初時老翁未有大罵，其時跑步男疑情緒激動，突然踢向泊在路旁、屬於老翁的單車洩忿，老翁遂上前捉住跑步男的衣領，雙方其後互相拉扯。

跑步男隨即要求同行女伴報警，老翁回應稱「打999？你踢我單車呀，999」。老翁其後鬆手，男子向後踏一步後突然衝前並大叫「咩呀」，幾乎把老翁推跌，老翁隨即起跑追向男子，雙方在單車徑上追逐。老翁最終停下腳步並繼續指罵男子，片段至此結束。