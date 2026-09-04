鑑賞家盛典11月舉行 展出超級遊艇高級房產吸高端旅客

「世界鑑賞家盛典」首個活動11月4至6日舉行，或選址機場亞博館附近，把Informa旗下涵蓋超級遊艇、超級跑車、私人航空、高級藝術品、珠寶、房地產和個人養生的全球知名活動品牌引入香港。試行展預計吸引約3,500名訪客，其中大部分來自香港以外地區。

香港近年積極發展盛事經濟，今年11月更有全新高端展覽活動。機管局旗下亞洲國際博覽館與國際展覽集團Informa Markets合作，推出全新發展藍圖「世界鑑賞家盛典」，頭炮將於11月以試行形式舉行，主打超級遊艇、超級跑車、私人航空、珠寶手錶、高端房地產及藝術品等領域。主辦方表示，希望將香港打造成為亞洲首個全城奢華展覽平台，吸引來自全球的高淨值人士來港參與。

Informa Markets戰略新業務副總裁劉丹表示，活動並非單一展覽，而是一項長遠發展計劃，希望透過融合城市空間與高端生活體驗，提升香港作為國際商貿及旅遊樞紐的吸引力。他透露，主辦方正構思於2027年推出更完整的展覽計劃，屆時有機會利用香港不同地標作場地，包括M+博物館、大館、中環及灣仔海濱等，舉辦大型車展、機械展及私人飛機展覽等活動。

他認為，高淨值人士相關活動所帶來的經濟效益遠高於一般展覽，不但可帶動酒店、餐飲及零售消費，亦有助推動遊艇、私人航空等發展，為香港開拓新的增長點。