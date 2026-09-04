am專訪｜《向左走向右走》亮相東盟電影節 柬埔寨製片人周戴維：香港是電影通往世界的平台 港、柬電影業可互助共贏

香港電影業曾風靡全球，至今仍有其影響力，更有外國電影人視香港為讓作品「走出去」面對世界的平台。法籍柬埔寨裔國際知名製片人周戴維(Davy Chou)攜獨立電影《向左走向右走》來港參與「東盟電影節2026」，他認為香港與柬埔寨兩地電影業有互助的可能，其中柬埔寨當地市場蓬勃且推出勘景補助，加上港產片備受歡迎，對香港電影人極具發展潛力。另一邊廂，柬埔寨電影人面對本土作品規模限制，亦開始尋求跨國合拍與海外發行的重要平台，赴港參加國際影視展是其中一途，「當你去香港時，你是在向整個亞洲推銷你的電影，這就是為甚麼香港對製作人極具吸引力」。

文：李朗僑 圖：吳康琦

國際知名製片人周戴維

來自柬埔寨的周戴維自2009年投身電影行業，17年來製作並發行多部電影。他和香港的緣分不淺，除了家族有長輩早於七十年代移居香港外，他的成長過程也深受香港電影黃金時代影響。他提到，自細就看了不少港產片，例如邵氏電影以及林嶺東、徐克等導演的作品，更直言「王家衛是我的英雄，他在我心中佔有很長的時間。」那些年的經典作品，也讓他對香港多了一份親切感。 談到香港電影業在柬埔寨市場的潛力，周戴維表示，早在五十至七十年代，香港電影在當地已大受歡迎。儘管柬埔寨目前的電影產業規模尚小，但正處於蓬勃成長期，隨著觀看電影人數逐年增加，新商場與戲院陸續落成，觀眾口味也趨多元代；其中前年在港大賣的《破．地獄》在當地亦取得不俗票房。

翻查資料，王家衛導演的《花樣年華》亦曾到柬埔寨吳哥窟取景。周戴維指，柬埔寨的原始自然生態常吸引劇組前往拍攝，而柬埔寨政府近日推出了全新的勘景補助與拍攝獎勵措施，提供資助並派員協助外國劇組取景。他相信，新措施對香港及海外製片團隊極具吸引力。

東國製作人海外尋機會 港產片在柬埔寨受歡迎的同時，香港也成了當地電影人推廣作品的重要基地。周戴維指出，柬埔寨缺乏正規的電影學院與技術培訓體系，加上本土市場規模有限，單靠內需難以收回高昂成本，促使當地製作人紛紛放眼國際，積極尋求跨國合拍或海外發行。由於香港國際影視展是通往亞洲乃至全球市場的重要平台，愈來愈多柬埔寨本土製作人選擇赴港參展，「當你去香港時，你是在向整個亞洲推銷你的電影，這就是為甚麼香港對(柬埔寨)製作人極具吸引力。」

作品展現柬埔寨女性面貌 周戴維10年前監製的《向左走向右走》早前在東盟電影節2026期間放映。飾演女主角的Kanitha Tith表示，電影以概念專輯的形式，講述少女Kanitha在金邊生活，心底默默守護著對音樂與舞蹈的夢想，卻要面對社會期待、現實壓力與照顧病重父親的責任，細膩描繪出她在渴望與逃離的種種面貌。 Kanitha憶述，當年導演因緣際會前往柬埔寨參與拍攝工作，被當地獨特的氛圍深深吸引，進而以她及周遭朋友的特質為藍本，帶著極度獨立、資金緊絀且不足十人的微型劇組，在當地展開了一場充滿自由精神的影像創作。她坦言，對於作品能在香港上映感到無比興奮與榮幸，認為能在具備國際視野的香港展現柬埔寨女性的獨特面貌，是一次非常特別的體驗。

東盟電影節2026舉行 逾30部作品供欣賞 由即日起至9月27日，東盟協會主辦的「東盟電影節2026」中有超過30部作品供免費欣賞。既有來自11個東盟成員國的電影，還包括來自澳洲、孟加拉、白俄羅斯、哈薩克、尼泊爾、巴基斯坦和俄羅斯的精選作品，部分設有映後分享會，讓電影愛好者與製作人見面交流。 東盟電影節主辦方表示，香港作為國際文化交匯點，是推動電影文化交流的重要平台。今次電影節門票換領反應熱烈，展現本地觀眾對多元地區電影的濃厚興趣。在文體旅局文創產業發展處支持下，活動順利促進了本地與東盟創作團隊的跨地域交流與產業探討，為未來創作開創更多可能。