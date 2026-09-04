惜食堂研究：97%受助者感被關懷 九成半機構稱餐膳建立信任 助跟進需要

食物援助除了解決溫飽，亦成為接觸弱勢社群的重要渠道。「惜食堂」公布一項研究顯示，97.4%服務使用者表示因服務感受關懷；另95.2%受訪合作慈善機構認為，透過提供餐膳有助與服務使用者建立信任，從而識別其住屋、情緒及福利需要。有個案經社工介入後成功由劏房搬往過渡房屋。

「惜食堂15年社會及環境影響研究」昨日公布部分成果。在受惠人士及社區部分，研究訪問153名服務使用者，以了解計劃成效，結果顯示97.4%受訪者表示感受到關懷，79%認為孤獨感有所減輕；另外，95.2%受訪合作慈善機構認為，透過提供餐膳有助與服務使用者建立信任關係，成為跟進其住屋、情緒及福利需要的切入點。其中一名曾居於劏房的長者黃伯，在惜食堂社區中心用餐期間，獲社工發現居住困難，其後協助他成功申請過渡房屋。