料本地電影票房5年後增長至1.73億美元 羅兵咸永道：政府措施助提振 籲行業思考拓票源

港產片及廣東歌曾經盛極一時，惟近年製作量大跌，令人擔憂行業未來發展。羅兵咸永道(PwC)發布《2026至2030年全球娛樂及媒體行業展望：香港摘要》，預計香港娛樂及媒體行業收入將由去年的130億美元，增長至2030年的150億美元；其中本地OTT串流影片的收入將增至4.79億美元，電影將增至1.73億美元。羅兵咸永道指，政府推出不同措施支援電影製作，有助提振電影業；又建議業界拓展不同模式如線上線下播放並行。 報告指出，預計香港娛樂及媒體行業收入由去年的130億美元，穩步增長至2030年的150億美元，複合年增長率(CAGR)為3.7%，略高於同期全球平均3.4%的預期增幅。報告預測了4個範疇包括OTT串流影片、互聯網廣告、音樂和電影的市場增長。

本地製作仍具實力 電影方面，報告預計香港電影票房收入由2015年的1.45億美元，增至2030年的1.73億美元。報告指出，去年香港電影入場人次錄得1,880萬，平均票房下調至7.7美元，銀幕數量則減少至271個，反映行業正經歷重整。羅兵咸永道娛樂及媒體行業合夥人黃志揚表示，雖然行業面對重整，但電影發展局透過加強支援措施，包括升級版「電影製作融資計劃2.0」，有助提振本地影業。此外，多部本地製作電影如《夜王》和《尋秦記》等躋身票房排行榜首20位，反映本地製作仍具實力。

黃志揚續指，現時電影業面對的競爭對手是各種不同的娛樂，這不僅是香港面對的問題，相信好的內容仍能脫穎而出。他又指，電影亦能夠創造IP，在外國或內地都較常見，帶來經濟效益，相信「電影是艱辛但會有穩定增長」。他又建議，電影業界亦要思考拓展收入的方法，例如除了線下播放，亦可考慮嘗試線上播放，這種模式在內地亦常採用。 精品內容仍有捧場客 報告亦提到，生成式AI正重塑娛樂及媒體行業，其中AI降低內容創作門檻，加快內容製作速度，具創意及原創性的內容反更能吸引觀眾。近年內地AI短劇市場擴大，衝擊傳統影視行業。PwC中國媒體行業主管合夥人邱麗婷表示，電影製作成本高昂，且回報周期較長，AI的出現降低短片製作成本，變相較電影投資容易。惟她相信「唔會係長期(現象)」，因長劇和精品劇仍有一定市場。

本地OTT串流影片市場方面，其收入預計由去年的3.45億美元，增長至2030年的4.79億美元。邱麗婷表示，本地服務商面對國際串流平台的競爭，業務仍然蓬勃發展，利潤率亦持續改善，獨家內容和策略性定價仍是留住觀眾的主因。 本地音樂市場方面，預計由去年的2.86億美元，增長至2030年的3.8億美元，現場音樂及錄製音樂收入均持續增長。報告指出，政府近年積極吸引國際知名藝人來港演出，進一步提升香港在現場音樂領域的地位。