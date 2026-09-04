21人涉管有兒童色情物品落網 有上門補習老師偷拍學生

警方發現社交平台有人發布兒童色情物品和偷拍照片，拘捕21名男子並檢獲逾120段偷拍影像，包括有男私人補習老師在上門補習時，偷拍女學生，另發現超過7,200張非本地兒童色情照片。警方提醒家長，私人補習老師有較大機會單獨接觸小朋友，可在聘用前要求對方申請性罪行定罪紀錄查核。
警方在社交平台發現有群組發布兒童色情物品和偷拍照片、影片，供會員下載或瀏覽，涉及在公眾地方偷拍女性私密部位，以及私人補習老師在上門補習時，偷拍其女學生的私密照片。警方日前採取行動，拘捕21名年齡介乎19至47歲的本地男子，當中13人涉嫌非法拍攝私密部位及發布私密影像，其餘8人涉嫌管有兒童色情物品。行動中，警方檢獲智能電話、平板電腦、電腦及外置儲存裝置，並在部分裝置找出逾7,200張非本地兒童色情照片和逾120段偷拍影像。
案中大部分照片均未有拍到受害人的正面，警方正調查被偷拍的人數和年齡，並會盡力找出被偷拍者協助調查，初步相信不涉特別偷拍工具，據悉涉案地點包括商場、車站、交通工具等。所有被捕人暫已獲准保釋候查，警方會進一步檢驗所有檢取的證物，以追查相關影像來源，並調查被捕人有否牽涉其他罪行，包括性罪行。據悉，被捕人還包括地產經紀、清潔工人、地盤工人、文員、電腦技工和學生等。
警籲加倍留意上門補習
警方東九龍總區重案組第二隊總督察蘇志兵稱，警方亦會跟進群組的過百名訂閱者，如有煽惑或教唆其他人偷拍或上載片段，有機會干犯協助教唆的相關嚴重刑事罪行。對於案中有男私人補習老師，在偷拍其女學生後再於網上與其他會員討論，蘇志兵呼籲家長要加倍留意，指出私人補習老師往往有較大機會單獨接觸小朋友，提醒家長聘用前可要求對方申請性罪行定罪紀錄查核，以了解導師有否相關紀錄，保障子女福祉。
警方指，進行性罪行定罪紀錄查核能向私人補習老師表達家長對小朋友的關心和關注，產生預防和阻嚇作用，惟強調機制不應取代最為有效的謹慎遴選和親身監管。警方東九龍總區刑事部警司黃奕隆建議，家長應盡可能安排老師在家中共用空間，如飯廳授課，若家長能同時在場會更理想，而在家中安裝閉路電視也是選擇之一。他又鼓勵家長多關心子女，如發現子女有任何被侵犯跡象應立即舉報。