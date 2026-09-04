21人涉管有兒童色情物品落網 有上門補習老師偷拍學生

警方發現社交平台有人發布兒童色情物品和偷拍照片，拘捕21名男子並檢獲逾120段偷拍影像，包括有男私人補習老師在上門補習時，偷拍女學生，另發現超過7,200張非本地兒童色情照片。警方提醒家長，私人補習老師有較大機會單獨接觸小朋友，可在聘用前要求對方申請性罪行定罪紀錄查核。

警方在社交平台發現有群組發布兒童色情物品和偷拍照片、影片，供會員下載或瀏覽，涉及在公眾地方偷拍女性私密部位，以及私人補習老師在上門補習時，偷拍其女學生的私密照片。警方日前採取行動，拘捕21名年齡介乎19至47歲的本地男子，當中13人涉嫌非法拍攝私密部位及發布私密影像，其餘8人涉嫌管有兒童色情物品。行動中，警方檢獲智能電話、平板電腦、電腦及外置儲存裝置，並在部分裝置找出逾7,200張非本地兒童色情照片和逾120段偷拍影像。