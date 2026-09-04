港鐵乘客同朋友聚舊出閘罰66蚊 呻「點解唔早講」被群嘲

所有乘客進入已付車費區域後，須在入閘後150分鐘內完成車程並出閘。如無合法授權或合理解釋而逾期逗留，將被徵收相等於當時最高額之單程車費（目前為 $66）作為附加費。(資料圖片)

社交平台一名網民發文吐苦水，指自己早前與好久不見的朋友吃飯聚舊後一起搭港鐵，在二人入閘後意猶未盡站着繼續傾了很久，最後分別回家，怎料出閘時竟被系統要求徵收$66附加費，讓事主大感無奈且氣憤。帖文隨即引發熱議，大批網民紛紛指出這條規則已實施多年，嘲諷事主欠缺常識。

大批網民並未同情事主，反而留言指出該規則早已實施多年，「你新嚟？」、「規則好多年前已經有」、「你想點樣一早講明？入閘嗰陣讀哂成份附例俾你聽好冇？」、「自己唔睇就唔好話人地唔講你聽」、「已經存在了超過30年，最後一次更改應該也超過10年吧」、「我仲以為係常識」，亦有人諷刺「你可以係地鐵內企150分鐘都好厲害，仲要講足二個幾鐘，證明你好健談」、「$66咪當交學費」、「$66比你坐2個幾鐘抵比啦，又唔使日曬雨淋，又唔使坐公園比蚊咬」、「咁多嘢傾你搵間Cafe，你傾夠250分鐘都冇人理你，哪怕你柴灣搭到去東涌，來回都唔使150分鐘。」

該乘客於Threads發文講述事件，指出與朋友很久沒見，吃飯聚舊後一起搭港鐵，入閘後「仲傾咗好耐偈」，然後各自搭不同方向的列車離開，「點知出閘嘅時候話入閘時間超過咗150分鐘，要罰$66！有啲咁嘅罰款點解唔一早講明？」

另外，有網民認為條例是防止交收行為以阻塞月台，「我估呢個政策應該係為咗阻止人全日霸住地方交收」、「因為太多人係地鐵站入面交收貨，阻住其他人搭車，罰款合理」；同時防止有人利用最低車費來回全港各站、互相交換車票等逃票行為。

根據《香港鐵路附例》及港鐵「車票發出條件」第1.8條「乘車超過限定時間之附加費」，所有乘客進入已付車費區域後，須在入閘後150分鐘內完成車程並出閘。如無合法授權或合理解釋而逾期逗留，將被徵收相等於當時最高額之單程車費（目前為 $66）作為附加費。