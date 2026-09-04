西九龍公路比亞迪撞電單車 鐵騎士重傷一度昏迷 司機涉危駕被捕

西九龍公路發生交通意外。
今日（4日）凌晨3時28分，一輛「綿羊仔」電單車沿西九龍公路慢線、往荃灣方向行駛，駛至近奧海城對開，遭一輛比亞迪私家車疑由中線切入慢線時從後撞倒，23歲姓徐鐵騎士被拋上私家車的車頭蓋，再拋落路面，一直衝前滑行約20米才停下，手和腳部「磨薑」嚴重擦傷，頭及手腳受傷。現場留下一灘血漬；而電單車則在無人駕駛下繼續往前滑行約50米始停下，比亞迪車頭冚凹陷。警方和救援人員接報後趕至現場，鐵騎士一度昏迷，救護員即場為他初步包紮，再由救護車半清醒送往瑪嘉烈醫院救治。私家兩司機通過酒精呼氣測試，有人報稱沒有留意到前方有電單車，因而猛撞對方。警方經調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人嚴重受傷」拘捕42歲姓羅私家車司機，正在調查意外起因。
據了解，鐵騎士Sam住在葵涌，事發當晚與一班友人騎電單車前往西貢遊車河，事後與一名同住葵涌的女友人雙雙騎電單車再到清水灣遊車河，然後經將軍澳及大老山隧道準備返回住所，豈料途至上址發生車禍。女友人表示，二人當時沿西九龍公路慢線行駛，她騎車跟隨在後，距離約4、5個車位，涉事私家車突然由中線切入其車前，行駛一段時間後便撞及Sam的電單車。她憶述Sam倒地後一度陷入昏迷，直至救護員到場提供治理，才逐漸恢復半清醒狀態。她回憶事發經過時猶有餘悸「個心到宜家仲（嚇到）跳緊」。