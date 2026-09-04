1991年北河街劫殺案六旬被告癌細胞上腦　陪審團一致裁定不適合答辯

被告文稳业(61歲)，被控於1991年6月9日在深水埗北河街1A號地下「信發公司」連同其他身分不詳的人謀殺鄭啟霖；及在同日同地企圖搶劫鄭啟霖、鄭芝、羅少峰及蔡杏俏。承認事實指，被告是內地居民，2023年11月11日經深圳灣口岸入境，同日被捕及自此還押。被告確診肺癌及擴散至腦部，前年7月被送往急症室後緊急進行開顱切除腫瘤手術。

精神科報告指無法分辨認罪與否

辯方昨日曾舉證及呈遞兩份精神科醫生報告，當中指被告無法表現出對控罪及法律程序有基本理解、被告無法說出認罪與不認罪的分別、被告無法給予律師指示等。辯方庭上陳詞亦指，被告不能講述案發時發生何事、自己是否涉案或到過案發現場，他不能向律師團隊給予指示。

譚官指，陪審團須考慮被告能否理解控罪、能夠決定認罪與否、能否給予律師指示、能否理解法律程序及能否出庭作證等一系列問題，如果陪審團認為被告均能做到，便須裁定被告適合答辯；若有任意一項是被告無法做到，陪審團則須裁定不適合答辯，而陪審團僅須採用相對可能性的標準去考慮。陪審團退庭商議逾半小時後，一致裁定被告不適合答辯。控方其後仍會在審訊中舉證，證明被告有做過控罪中的行為。