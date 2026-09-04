城大Ocamp玩到除衫 活動舉辦者及涉事學生被紀律處分

香港城市大學一個迎新營（O Camp），近日被揭發參與者有不當行為，包括一名赤膊男抱起只穿內衣女生。城大表示校方學生紀律委員會已完成對事件的調查，並對活動舉辦者及涉事學生作出紀律處分。根據既定機制，大學不會透露更多具體詳情，以保障學生的私隱。

城大指所有涉及近日迎新營事件的學生已承認過失，正式向校方致歉，並接受校方紀律處分。該學生會屬會的幹事會已就事件的嚴重性承認安排失當，並即時解散幹事會及向各界致歉。涉事學生亦為自己行為不當認錯，向校方致歉。

期望社會給予學生改過空間

城大重申對任何不當行為採取零容忍態度。同時，大學充分理解社會各界，包括家長，對事件的關注與憂慮。校方希望透過是次事件，讓涉事學生們明白違反校方所定下的規則，以及對公眾及參與迎新營的人士造成的滋擾是需要負上責任，及承受紀律處分的嚴重後果。在此同時，校方亦會透過舉辦不同的學習和各類活動培養學生的品德、社會責任感，並不斷完善自我，迎接未來的挑戰。校方期望社會能給予涉事學生改過的空間，讓他們在承擔責任的同時，從經驗中學習並成長。