瑪嘉烈醫院兩女病人疑藏毒　揭兩男運毒入病房　4人均被捕

警方近日接獲瑪嘉烈醫院職員報案，指發現兩名留院病人藏有懷疑危險藥物。深水埗警區特別職務隊第三隊人員經調查後，發現有不法分子運送毒品至醫院病房，並於8月29至9月3日採取行動，共拘捕4名男女，包括藏有危險藥物的兩名女病人。

4名被捕人包括兩名分別21歲及22歲本地男子涉嫌「販運危險藥物」及兩名分別42歲及63歲本地女子涉嫌「藏有危險藥物」。另外，該名22歲本地男子同時涉嫌「未能出示身份證明文件」被捕。行動中檢獲約30克懷疑氯胺酮、53粒懷疑海洛英及少量懷疑可卡因，毒品總市值約2萬元。

兩名男被捕人現正被警方扣留調查，他們將會被暫控「販運危險藥物」罪，案件將於明日（5日）在九龍城裁判法院提堂；兩名女被捕人已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。警方十分重視打擊販賣毒品活動，並遣責不法份子運送毒品至病房，罔顧病人安全及影響醫院運作。