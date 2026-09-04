騙案｜警方一連10日採取全港拘捕行動　269人被捕涉及3億騙款

警方上月24日至本月2日，一連十日主要針對詐騙、科技罪案及洗黑錢相關罪行，進行全港拘捕行動。269人被捕，涉及3.2億元騙款。 警方今日在記者會上公布今年上半年接獲20,613宗詐騙案，較去年同期輕微下跌0.7%。涉及騙款達35.1億元，較去年同期亦輕微下跌0.8%。大部分網上騙案數字錄得下跌，唯獨釣魚騙案及電話騙案不跌反升。釣魚騙案較去年同期上升61%至1,113宗，而電話騙案則上升45%達到4,830宗。電話騙案手法，以假冒客戶服務最猖獗，幾乎接近一半。 為重點打擊這些詐騙集團，警方過去兩星期採取全港拘捕行動，共拘捕269名疑犯，大部分涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」、「詐騙」、「串謀詐騙」、及俗稱洗黑錢的罪行。當中涉及203宗騙案及科技罪案，並以電話騙案、網上購物騙案及網上投資騙案為主，涉及3.2億元。

商業罪案調查科成功搗破一個本地電話詐騙集團，集團租用酒店房間，擺放俗稱「貓池」的通訊設備，配合大量流動電話卡，在短時間內發送大量釣魚短訊及撥打詐騙電話。集團主要冒充順豐速運及支付寶的客戶服務人員，向市民訛稱包裹派送失敗、急須繳費，急須取消收費服務等，令受害人焦慮，繼而催促受害人點擊連結。 連結包括銀行的假網站，當受害人輸入個人資料，便會被騙徒記錄，繼而登入受害人的賬戶盜取金錢。警方過去一星期，突擊搜查元朗及荃灣區兩個酒店房間，成功搗破詐騙集團的兩個操作中心，並以串謀詐騙罪拘捕4人。警方估計集團租用酒店是為了降低成本，及試圖避開警方視線。

此外，警方還打擊了「彈票黨」 ，詐騙集團成員扮演保險經紀、貨物買家、資深投資顧問等，在社交平台及即時通訊軟件接觸受害人，游說對方進行交易，每宗交易金額數萬至幾百萬元不等。為搏取信任，騙徒會以支票向對方交出保證金。事實上，詐騙集團是經傀儡戶口開出空頭支票，受害人誤信對方已交出保證金而付款，直到彈票才知道受騙。 警方就此採取行動拘捕8人，包括集團主腦、負責入空頭支票的骨幹成員，以及傀儡戶口持有人，當中一人持雙程證。行動期間，警方成功阻截一宗快將完成的詐騙交易，受害人準備付過百萬元款項。

集團偽造身份證成功開戶 警方另搗破一個本地犯罪集團，利用偽造的身份證圖像，開立銀行及儲值支付工具戶口，再用戶口清洗犯罪得益。兩名集團主腦分別負責製作假身份證及招攬「傀儡」，有13人是負責進行身份驗證的「傀儡」成員。集團獲取一批市民的身份證資料，包括遺失及被盜的身份證。主腦用修圖軟件及AI工具移除身份證頭像，換上「傀儡」的照片，製作假身份證，再透過手機應用程式上載及進行自拍人面配對，成功開立戶口及用作洗黑錢。為避過機構偵測，集團會將同一名「傀儡」的頭像加工，製造出不同外觀，例如改變髮型、眼鏡等細節，扮成不同申請人，增加成功開戶的機會。

警方指由於案件仍在調查，不便透露涉案機構的名稱，但包括3間本地銀行及1間儲值支付工具營運商。這4間公司由去年11月到今年7月，共錄得210宗可疑申請。有42個戶口成功開立，當中有14個戶口用作清洗約113萬元犯罪得益。不過，相關職員迅速識別出戶口異常，並通知警方跟進。其餘大部分開戶申請都被系統自動拒絕。涉案銀行及儲值支付工具營運商就今次事件，亦改善開戶措施，包括新增地址、電郵及電話的重複警示，以及實施更嚴格的人手複檢機制。