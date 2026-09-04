性交後才知女方12歲　38歲棋藝導師認罪還柙10.2判刑

一名棋藝導師透過角色扮演活動認識12歲女童，隨後發展成為情侶及性交，當時女童自稱15歲，但性交後才透露真實年齡，二人及後多次非法性交，涉案男子今早(4日)在荃灣裁判法院(暫代區院)承認3項非法性交罪。暫委法官韋漢熙將案件押後至10月2日判刑，待取被告心理報告及女童的創傷報告，期間被告續還柙。

被告陳冠匡(38歲)，承認一項與年齡在13歲以下的女童非法性交、及兩項與年齡在16歲以下的女童非法性交罪，指他於2024年12月某日至2025年4月6日，分別5度在長洲龍仔村某單位及尖沙咀加連威老道12號加連威大廈The Loop Hotel某房間內與女童X非法性交。被告原另涉兩項與未滿16歲女童非法性交罪，獲存檔法庭。