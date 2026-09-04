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出版：2026-Sep-04 15:34
更新：2026-Sep-04 15:34

性交後才知女方12歲　38歲棋藝導師認罪還柙10.2判刑

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性交後才知女方12歲，38歲棋藝導師認罪還柙10.2判刑。(資料圖片)

性交後才知女方12歲，38歲棋藝導師認罪還柙10.2判刑。(資料圖片)

一名棋藝導師透過角色扮演活動認識12歲女童，隨後發展成為情侶及性交，當時女童自稱15歲，但性交後才透露真實年齡，二人及後多次非法性交，涉案男子今早(4)在荃灣裁判法院(暫代區院)承認3項非法性交罪。暫委法官韋漢熙將案件押後至102日判刑，待取被告心理報告及女童的創傷報告，期間被告續還柙。

被告陳冠匡(38)，承認一項與年齡在13歲以下的女童非法性交、及兩項與年齡在16歲以下的女童非法性交罪，指他於202412月某日至202546日，分別5度在長洲龍仔村某單位及尖沙咀加連威老道12號加連威大廈The Loop Hotel某房間內與女童X非法性交。被告原另涉兩項與未滿16歲女童非法性交罪，獲存檔法庭。

案情指，女童X2024年在角色扮演活動中經朋友認識了被告，及後二人發展為情侶。同年12月，被告在睡房內與自稱15歲的X性交，並由X作主動，過程中有使用安全套，X及至月底才透露自己12歲。去年1月，X的家人邀請被告到家中慶祝X13歲生日，被告為X撰寫情信，祝賀X 13歲生日快樂，另關心X的精神問題。同年314日及16日，X與被告在尖沙嘴酒店房內性交，期間有使用安全套，二人分別在酒店逗留24小時，及後X服用緊急避孕藥。X的母親同月得知二人發生性行為，並向被告詢問，被告承認知道X未成年，知道其行為是犯法，警方在同年411日拘捕被告。

事主回應「我直接係夾硬嚟」

韋官關注，女童X與被告性交時有用安全套，為何事後要服用緊急避孕藥。控方回應，X透露有一次性交的過程中，發現安全套破掉，因此服用緊急避孕藥。庭上另透露，X在錄影會面中被問及誰主動發生性行為時，X回應「我直接係夾硬嚟」、「我直接除佢條褲」。

韋官提及，X的家人曾邀請被告到家中為X慶生。辯方表示，二人的拍拖關係是公開的，但家人當時不知二人已發生肉體關係。辯方又指，被告去年4月被捕後一直還押，在獄中完成電腦室內設計課程，自力更生，努力重投社會。被告的親友及家人亦撰寫20封求情信，並到庭支持被告。

案件編號：DCCC1544/2025

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