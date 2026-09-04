前百佳主管串通外判工「打假卡」　偽造倉務員值勤紀錄呃逾320萬　明年3月判刑

廉政公署早前貪污調查揭發有連鎖超級市場職員串通外判員工，購置公司使用的同款打卡機，「打假卡」偽造倉務員的值勤紀錄，約兩年內串謀詐騙工資逾320萬元。5名被告今日（4日）在區域法院承認控罪，法官練錦鴻將案押至明年3月5日判刑，其間5人還押懲教署看管。 購置同款打卡機 5名被告分別為劉建邦（44歲），百佳超級市場(香港)有限公司（百佳）電子商貿配送中心時任高級主管；戴建文（43歲），百佳外判商盈匯倉庫有限公司（盈匯倉庫）時任助理經理；黃偉峰（27歲）、黃栢勤（28歲）及劉梓彬（28歲），均為百佳外判商物流網絡管理有限公司（物流網絡）時任倉務員。5人承認一項串謀詐騙罪名，違反普通法。

5人承認一項串謀詐騙罪名 案發時，劉建邦是百佳電子商貿配送中心的高級主管，該中心負責整理網上訂單及包裝貨品配送予客戶；百佳當時委聘了物流網絡為中心提供外判倉務員，並受盈匯倉庫監督。物流網絡則會按倉務員的工作時數，向百佳收費以發放工資。物流網絡規定所有倉務員，須於上班及下班時打卡，以及在簽到紙上就其值勤時間簽署作實，並由盈匯倉庫助理經理戴建文核實值勤情況。 廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現5名被告於2019年6月至2021年4月期間，購置一部中心使用的同款打卡機，「打假卡」偽造13名物流網絡倉務員的值勤紀錄，向百佳虛報他們的工作時數，詐騙工資共逾320萬元。事實上該等倉務員於案發期間從未在該中心工作，簽到紙上有關他們的簽署是假冒的，他們亦沒有收取任何工資。

5名被告承認自2019年起，先後獲劉建邦的上司，即該中心的倉庫營運經理邀請，透過值勤造假向百佳騙取工資。廉署調查發現，被告利用已離職員工或求職人士的資料，偽造該13名倉務員的工卡；5人並與該名倉庫營運經理攤分詐騙所得工資逾320萬元。 同案被告鄭焯基（43歲），百佳電子商貿配送中心時任倉庫營運經理，早前否認一項串謀詐騙罪名，案件定於明年2月10日開審。