渣打馬拉松2027｜1.17舉行 半馬名額加4000個　1.16辦啟德「5公里海濱跑」

「渣打香港馬拉松2027」明年1月17日（周日）舉行，今年將增加4000個半馬拉松名額，使主賽事總名額增至歷來最高的7.8萬個，公眾抽籤報名將於本月11日下午2時開始。大會另於主賽事前夕(明年1月17日周六)增設「五公里海濱跑」，名額3000個、賽事以啟德體育園為起點、承啟道公園為終點，途經啟德海濱長廊。

抽籤報名本月11日下午2時開始

大會表示，去年報名人數高達12萬。有見過去數年跑手對半馬拉松名額的需求最殷切，而半馬拉松亦是晉身馬拉松的重要階梯，大會將今屆半馬拉松賽事名額增加16%至2.9萬個，務求滿足跑手進階的期望。

中國香港田徑總會主席兼香港馬拉松2027籌委會主席關祺表示，大會今年歷史性增加半馬拉松賽事名額，拓闊跑手晉級路徑，為香港馬拉松的發展寫下新一頁，賽事提升規格，將有助進一步鞏固香港作為國際馬拉松盛事城市的地位，充分發揮 「體育+盛事」的雙重效應，向世界展現香港的活力與實力。他又說過去一段時間一直和不同持分者溝通，希望擴大規模，但考慮到跑手、公眾和交通情況等，今屆賽事仍會維持一日賽事，之後會再探討分日數舉行。