「賽馬會探索科學—小學科學先鋒挑戰賽」科學啟迪之旅　38師生親手試造火箭

由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，「賽馬會探索科學 — 小學科學先鋒挑戰賽2026」早前順利舉行。賽事中來自10間小學的冠、亞、季軍及優異隊伍共38 位教師和小學生代表，近日到海南文昌及廣東珠海，參與為期五天的航天科技科學啟迪之旅。「科學啟迪之旅」旨在讓小學生透過親身實踐，深入感受科學探索的樂趣。考察團除了出席航天講座與火箭科創課程、亦參觀了火箭發射場、航天超算中心、珠海太空中心等。師生亦參與由北京師範大學課程團隊親自教授的撲翼機科技課程，透過認識國家頂尖科研前沿科技，體驗探究式學習和實踐科學基礎理論。

師生參觀火箭生產組裝過程 學生在行程中積極投入各個學習環節，當中以小火箭製作及發射活動最受歡迎。考察以海南文昌為起點，師生先參加由海南商業航天發射場一號發射工位首席指揮張小軍主講的航天講座，認識到中國航天發展歷程以及火箭發射背後的專業分工、精密準備和團隊協作。 師生其後在《火箭科創》課程中深入了解火箭構造、各部分功能及發射原理。在專家帶領下，同學們更親手製作屬於自己的小火箭，體會工程設計與科學原理的結合。完成組裝後，由專家指導員負責相關推進裝置的處理，並在他們的監督下協助學生進行發射小火箭的體驗。其中一組同學的小火箭最高飛行高度更達到79米。

隨後，考察團參觀文昌航天科普中心及星際榮耀火箭工廠，近距離認識火箭從圖紙到實體的誕生之路，亦有機會親手觸摸了試射火箭。此外，代表團亦到訪航天超算中心及隕石館，探索大數據、人工智能如何輔助航天任務，以及分析隕石所隱藏的宇宙密碼，讓科學視野從地面延伸至星際。 北京師範大學撲翼機課程 實踐探究式學習 考察團其後轉赴珠海，在北京師範大學珠海校區參與撲翼機科技課程。課程以「探究式學習」貫穿：先透過動手實驗觀察齒輪傳動規律，理解動力傳遞原理；再運用所學設計傳動結構，親手組裝撲翼機模型；最後更進行試飛挑戰，讓學生進行設計及改良，完整經歷科學探究的每個步驟。整個課程貫穿「動手做」與「動腦筋」的探究式學習理念，親身體驗科學探究中的每一個環節。

考察團亦走進珠海太空中心。館內陳列長征系列運載火箭模型、返回艙、航天服等多款國家航天重器，讓學生深入、全面認識國家在載人航天、深空探測等領域的輝煌成就；互動展品與模擬體驗更幫助學生理解太空探索背後的工程挑戰與科學原理。