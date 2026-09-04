希愈調亂胚胎活檢樣本或涉個人蓄意不法行為　衛生署：已採取規管行動

希愈生殖醫學中心早前發生胚胎活檢組織樣本調亂事故，有兩宗個案被發現樣本不屬於胚胎所屬夫婦。人類生殖科技管理局亦表示，昨日(3日)已舉行特別會議審議管理局轄下的調查委員會的報告和討論中心的牌照事宜，經全面考慮調查報告後，管理局接納報告指，事件的主要成因或涉及個人蓄意不法行為，局方將繼續為警方的調查工作提供專業支援。管理局確認事件中並沒有任何胚胎被混淆或被錯誤植入人體。

至於有關中心處理樣本的流程方面，管理局認為，中心未有對有關胚胎及胚胎活檢組織樣本的處理與儲存安排採取足夠的防護措施，違反了《生殖科技及胚胎研究實務守則》中的相關規定。局方已嚴正指示並敦促中心必須恪守《人類生殖科技條例》及《實務守則》，避免同類事件再次發生。