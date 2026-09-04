希愈調亂胚胎活檢樣本或涉個人蓄意不法行為　衛生署：已採取規管行動

希愈生殖醫學中心早前發生胚胎活檢組織樣本調亂事故，有兩宗個案被發現樣本不屬於胚胎所屬夫婦。人類生殖科技管理局亦表示，昨日(3日)已舉行特別會議審議管理局轄下的調查委員會的報告和討論中心的牌照事宜，經全面考慮調查報告後，管理局接納報告指，事件的主要成因或涉及個人蓄意不法行為，局方將繼續為警方的調查工作提供專業支援。管理局確認事件中並沒有任何胚胎被混淆或被錯誤植入人體。
至於有關中心處理樣本的流程方面，管理局認為，中心未有對有關胚胎及胚胎活檢組織樣本的處理與儲存安排採取足夠的防護措施，違反了《生殖科技及胚胎研究實務守則》中的相關規定。局方已嚴正指示並敦促中心必須恪守《人類生殖科技條例》及《實務守則》，避免同類事件再次發生。
仍只可提供3項配子或胚胎儲存有關服務
管理局知悉，中心已就胚胎及胚胎活檢組織樣本之處理與儲存安排，實施若干改善措施。然而，管理局認為整體表現及運作安排仍有進一步優化空間，因此已在昨日的會議後訂立一套具體改善要求，將於今日去信該中心告知相關要求。管理局的調查委員會其後將再次實地視察該中心，並會在掌握進一步資料後就該中心的牌照事宜作出決定。在此之前中心仍只可提供3項與配子或胚胎儲存有關的服務。另一方面，管理局亦已通過啓動《實務守則》的檢討工作，重點包括檢視事故通報機制，以及完善生物樣本的保安及處理安排，目標是在明年完成相關工作。
違反《實務守則》呈報重要風險事件規定
衞生署今日(4日)表示，已根據《私營醫療機構條例》完成調查，認為中心違反了《實務守則》有關呈報重要風險事件的規定。就此，衞生署已向中心採取規管行動，並提醒中心必須在識別任何重要風險事件後24小時內呈報衞生署，亦知悉中心已修訂須呈報事件的程序及表格，確保員工日後遵守《實務守則》有關呈報重要風險事件的規定。
鑑於事件的主要成因可能涉及個人蓄意不法行為，有待警方繼續調查，衞生署已提醒中心必須加強防護措施。衞生署亦會就事件繼續與警方緊密聯繫，按需要提供專業支援，以保障市民安全。