贊成社會要助年輕人置業安居　施永青：政府扭轉高地價前須充分準備

社會有意見認為要壓抑樓價和減輕年輕人置業負擔。中原集團創辦人施永青認為，政府應汲取過往經驗，在扭轉高地價環境前須做好充分準備，包括當財政收入不再依賴地產時，是否已具備其他穩健、可靠的財政來源，又希望政府要考慮樓價下跌時對資產負債表的衝擊，使社會過渡平穩一些。

施永青在團體「107動力」的19周年晚宴上發表演說，提到香港人長期在高地價環境下生活，個人財富儲存與企業運作模式已與之密不可分，又以高山症比喻，「喺平原生活慣，啲人上高山就會患高山症」，改變環境前要先留意身體是否適應。他又回顧港府早年推出「八萬五」政策後，社會最初並無質疑，未料樓價急挫後「連原本反對地產霸權嘅民主派，都紛紛要求救市」，經此一役只能停止賣地、推出「孫九招」等救市，形容壓低樓價後未見好處，卻有很多後遺症。

施永青贊成社會要協助年輕人置業安居，但要考慮對政府財政、民生、消費意欲和投資能力的影響。他又認為政府「應該幾醒目」，明白當社會適應一種生態環境後，大環境有改變會帶來很大影響，相信他們對於能否隨便壓抑樓價「心中開始有數」、行動前要思考清楚。

奪善用公帑新聞報道獎

另外，《am730》去年8月一篇有關政府打擊濫用公屋，並在3年間回收9,000伙公屋的報道，成為107動力年度最佳善用公帑新聞報道大獎的獲獎報道之一。107動力稱，設立大獎旨在鼓勵媒體監督政府部門運用公帑狀況、引發社會對公帑運用的關注等。