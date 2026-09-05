天氣｜本港日間炎熱 氣溫最高31度 稍後局部地區有驟雨

【08:45更新】天文台發出特別天氣提示，天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。

天文台預測本港今日（5日）大致天睛，日間炎熱，稍後局部地區有驟雨，吹微風。市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。最高紫外線指數大約是6，強度屬於高。展望明日（6日）短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。隨後一兩日漸轉天晴。

「科羅旺」集結在沖繩島西北 預料向南移動

天文台指出，廣東沿岸未來一兩日風勢微弱。同時，位於華中的廣闊雲帶會稍為南移，下周初廣東沿岸有幾陣驟雨。隨着雲帶轉薄，下周中期華南普遍晴朗，預料東北季候風會在下週中後期影響華南，而一個廣闊低壓區可能在下週後期於南海中部逐漸發展，為該區帶來不穩定天氣。此外，凌晨5時，熱帶風暴「科羅旺」集結在沖繩島之西北偏北約220公里，預料向南移動，時速約10公里，於琉球群島一帶徘徊。同時，位於硫黃島附近的熱帶低氣壓集結在硫黃島以西約480公里，預料向西北偏北移動，時速約22公里，移向日本以南海域。