殺校｜蔡若蓮指學齡人口跌十年內不會逆轉　籲各方面對現實

新學年開學一星期，本學年有超過120間小學縮減小一班。教育局局長蔡若蓮今日（5日）出席電台節目時表示，整體學校運作暢順良好，各方面支援工作平衡有序。 教局措施已「用盡」不應保存學校數目礙教育系統發展 蔡若蓮直言，本港適齡學童人口下跌屬於結構性問題，近5至10年出生率持續下降，短時間內「未來五年十年看不到逆轉」，認為各界須面對現實，「唔好為咗保存學校數目，就拉住唔准教育系統優化同發展。」否則將影響本港學校生態的健康發展，各界應藉此契機提高整體中小學的教育質量，以應對全球競爭。

蔡若蓮指，過去10年間公營學額並無大幅調整，當局及業界已採取多項措施嘗試維持現狀，包括減少每班人數、降低開班線及增加教師人數等。然而，相關應對措施目前已經「用盡」，「可以退縮的位置已經退縮了」。蔡若蓮期望辦學團體及學校能及早規劃，考慮合併或停辦，以便校方與家長早作準備。她強調，學校合併絕非「救校方案」，而是希望推動學校「做好、做大」或「強強聯手」。 提供最多100萬元津貼助保留超額教師 為鼓勵及支援學校合併，教育局將提供最多100萬元的額外津貼，並允許學校在過渡期內保留超額教師，以照顧學生的適應需求。蔡若蓮補充，相信業界求才若渴，優質教師無須擔心難找工作。如有學生不希望留在即將停辦的學校，當局亦會協助在原區轉校，又重申當局不會因學校即將停辦就停發資源，認為家長可以放心。

《藍圖》冀培養學生善用AI 蔡若蓮表示，《中小學數字教育發展藍圖》除了希望培養學生善用人工智能(AI)，亦希望培養學生使用AI解決問題及明辨是非的能力，不希望學生運用AI時「未經腦袋」。她舉例指，國際經貿組織曾做研究，要求一組學生直接運用AI作文，另一組學生作文時就只容許以AI進行資料搜集，及後再要求兩組學生在沒有AI協助下作文，發現只利用AI進行資料搜集的學生，有更好的表現，反映AI並不可以取代學生思考過程。 蔡若蓮又指，《藍圖》亦希望提升老師應用數字教育的能力，新學年推出教師人工智能素養的專業培訓，在每3年完成不少於150小時持續專業發展的「軟指標」內，需完成不少於30小時有關數字教育的培訓。至於學校資源配套，蔡若蓮指，藍圖亦鼓勵學校與大學及企業合作，開發相關的應用程式及模型；局方提供一筆過50萬元額外資源，目標並非希望學校全數用完資源，而是希望將資源結合學校的周年計劃，加大力度應用在不同學科的數字教育。