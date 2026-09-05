神舟二十三號｜港府將於近日舉辦天宮課堂　黎家盈等與港澳學生「天地對話」

神舟二十三號於5月成功發射，包括港產太空人黎家盈。政府發言人宣布將於近日舉辦「天宮課堂·港澳專場」太空授課活動，神舟二十三號乘組三位航天員將於天宮空間站為參與活動的港澳學生進行科學實驗示範，並展開「天地對話」。教育局會安排各中小學師生當日於校內實時觀看直播。

「天宮課堂」活動由香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府及中國載人航天工程辦公室共同主辦，內容包括專家講解、在軌演示及學生提問等環節，藉此向港澳青少年展示太空特殊環境與空間科學技術。

發言人指，國家載人航天事業持續取得重大成就，中國空間站作為國家級太空實驗室，不僅是開展空間科學、空間技術和空間應用研究的重要平台，亦為青少年認識前沿科技、探索未知和學習科學提供寶貴的教育資源。發言人又指，澳門特區政府教育及青年發展局會組織澳門師生代表團來港參與「天宮課堂」，港澳學生透過共同參與國家級科普和愛國主義教育活動，感受與國家科技發展的聯繫，激發對科學的熱情，培育愛國情懷。