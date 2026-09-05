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出版：2026-Sep-05 20:55
更新：2026-Sep-05 20:55

破邊洲預約制首日 漁護署：全日有1800人預約 僅一半人入場

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漁護署今日起在萬宜水庫東壩萬宜地質步道破邊洲段，試行預約制度。(漁護署FB)

漁護署今日起在萬宜水庫東壩萬宜地質步道破邊洲段，試行預約制度。(漁護署FB)

漁護署首日於西貢萬宜地質步道破邊洲段，試行預約制度，首日共有約1800人預約到訪，全日有約900人登記入場，包括即場預約人士，整體運作暢順。

有部分已預約的人未有現身，署方釋放出配額讓遊客即場登記。漁護署署長黎堅明到場視察，表示會視乎現場情況靈活釋放名額，試行階段完結後再作檢討。

漁護署今日起在萬宜水庫東壩萬宜地質步道破邊洲段，試行預約制度。(漁護署FB) 漁護署今日起在萬宜水庫東壩萬宜地質步道破邊洲段，試行預約制度。(漁護署FB) 漁護署今日起在萬宜水庫東壩萬宜地質步道破邊洲段，試行預約制度。(漁護署FB)

民建聯立法會議員葉傲冬、何俊賢今早到現場視察首日情況。葉傲冬表示，漁護署於破邊洲山徑入口設置檢查站，市民或旅客只須出示預約證明及證件核對，過程不足1分鐘，整體運作十分順暢。他希望漁護署可收集市民或旅客數據進行分析，並研究預約後未有到場的原因，從而優化安排，為日後於更多鄉郊旅遊熱點推行預約制奠定基礎。

民建聯籲漁護署分析未有到場原因

何俊賢呼籲計劃於假期期間到訪破邊洲段的市民或遊客，應及早透過漁護署相關網站進行預約；若行程有變，可提前取消預約，以便其他有意者能夠補上。

即日起至10月7日期間的周末、中秋節及國慶黃金周假期前往破邊洲的遊客及市民，需提前透過指定平台免費預約。而中秋節假期（9月25-27日）及國慶黃金周（10月1-7日）的預約名額，將分別於9月14日及9月21日早上11點起開放。署方指，會繼續加強在小紅書等內地社交媒體宣傳，提醒旅客必須提前預約，做好行程規劃。署方又提醒，預約時切勿重複登記，以免預約被取消。

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