破邊洲預約制首日 漁護署：全日有1800人預約 僅一半人入場

有部分已預約的人未有現身，署方釋放出配額讓遊客即場登記。漁護署署長黎堅明到場視察，表示會視乎現場情況靈活釋放名額，試行階段完結後再作檢討。

漁護署首日於西貢萬宜地質步道破邊洲段，試行預約制度，首日共有約1800人預約到訪，全日有約900人登記入場，包括即場預約人士，整體運作暢順。

民建聯立法會議員葉傲冬、何俊賢今早到現場視察首日情況。葉傲冬表示，漁護署於破邊洲山徑入口設置檢查站，市民或旅客只須出示預約證明及證件核對，過程不足1分鐘，整體運作十分順暢。他希望漁護署可收集市民或旅客數據進行分析，並研究預約後未有到場的原因，從而優化安排，為日後於更多鄉郊旅遊熱點推行預約制奠定基礎。

民建聯籲漁護署分析未有到場原因

何俊賢呼籲計劃於假期期間到訪破邊洲段的市民或遊客，應及早透過漁護署相關網站進行預約；若行程有變，可提前取消預約，以便其他有意者能夠補上。