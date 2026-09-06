網傳荃灣中學女生天台煲煙　校方：逾兩年前發生已嚴肅跟進(更新)

女學生天台吸煙5秒片流傳 發現被拍即手指指 網民反諷：「邊有學校唔俾食煙？」 (@網上影片截圖)

社交平台Threads上流傳一段僅長5秒的無聲短片，從中見到一名身穿校服的荃灣中學女生公然在天台漫步吞雲吐霧，同行友人則充當攝影師記錄全程。正當她吐出煙圈之際，赫然發現鏡頭對準自己，隨即手指指兼怒目唸唸有詞，隔空喝令拍片者不要拍攝。發文者更在留言區公開片中女生就讀學校和其名字，更表示影片「非近事」。

涉事保良局姚連生中學回覆傳媒查詢時表示，經了解後，證實事件於為兩至三年前發生，該校表明當時已嚴肅跟進，除聯絡該名學生及其家長外，亦一直為該學生作適切輔導，並強調僅為個別事件。重申學校一向重視學生成長，並着重培養學生正確價值觀、優良品格及健康生活，同時設有既定訓育及輔導機制，按學生需要提供適切支援及引導。