網傳荃灣中學女生天台煲煙　校方：逾兩年前發生已嚴肅跟進(更新)

社交平台Threads上流傳一段僅長5秒的無聲短片，從中見到一名身穿校服的荃灣中學女生公然在天台漫步吞雲吐霧，同行友人則充當攝影師記錄全程。正當她吐出煙圈之際，赫然發現鏡頭對準自己，隨即手指指兼怒目唸唸有詞，隔空喝令拍片者不要拍攝。發文者更在留言區公開片中女生就讀學校和其名字，更表示影片「非近事」。
涉事保良局姚連生中學回覆傳媒查詢時表示，經了解後，證實事件於為兩至三年前發生，該校表明當時已嚴肅跟進，除聯絡該名學生及其家長外，亦一直為該學生作適切輔導，並強調僅為個別事件。重申學校一向重視學生成長，並着重培養學生正確價值觀、優良品格及健康生活，同時設有既定訓育及輔導機制，按學生需要提供適切支援及引導。
教育局回覆表示，十分關注事件並已即時聯絡有關學校，知悉學校會按校本訓輔機制嚴肅跟進。當局強調十分重視學生品德教育，已提醒學校需加強建立學生的正確價值觀及行為，同時亦會繼續與學校保持聯繫，提供適切意見及支援。
短片上傳後迅速在網上掀起熱議，網民反應兩極。部分人直斥吸煙既不瀟灑又損害健康，質疑「食煙威啲咩，咁鍾意食」，甚至猜測當事人是否「讀書壓力好大？」；不過，也有大批網民認為此乃小事一樁，直言「以前仲多」、「企硬唔take嘢就得，煙仔好小事」，無需過度放大事件。另有人引用港產片《流氓師表》中張家輝的經典對白「邊有學校唔准食煙㗎！」，留言曲線反諷。