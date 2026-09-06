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出版：2026-Sep-06 14:00
更新：2026-Sep-06 14:00

上半年致命車禍升逾四成　單車意外飆1.25倍　新界北警兩日發159張傳票

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上半年致命車禍升逾四成　單車意外飆1.25倍　新界北警兩日發159張傳票

警方數據顯示，今年上半年本港錄得59宗致命交通意外，63人死亡，按年上升逾四成；當中單車相關致命事故急升125%，共9人死亡，情況備受社會關注；當中意外背後交通成因，多數單車騎士往往忽視交通燈號及路面交通指示，未有仔細觀察路面周邊狀況便貿然騎行，加上行人路騎車、違規載客、並排行駛等危險行為，大大增加發生意外的風險。

新界北總區秉持教育與執法並行方針，由8月1日起推動一系列單車安全宣傳教育工作。透過街頭宣傳、社區講座、互動遊戲及社交媒體，重點針對忽視燈號、不理路面指示、行人路騎車、單車載客、並排行駛等常見高危行為進行宣導，提升市民對單車相關法例及道路安全的認知。

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展開「朝陽」執法行動

隨住教育宣傳階段已經完成，警方於9月4至5日展開代號「朝陽」專項執法行動，針對容易引發意外的單車違規行為作出執法，兩日共發出9次警告及159張傳票。

警方指出，單車已是不少市民的代步工具，惟部分騎士道路安全意識薄弱，各種違規騎行隨時釀成交通悲劇。警方會持續貫徹教育執法並行的策略，呼籲單車騎士嚴格遵守《道路交通條例》，騎行時必須時刻留意交通燈號與路面指示，審視周邊道路狀況；夜間騎行務必開啟車頭白燈及車尾紅燈，切勿衝燈、逆線行車，共同保障自己與一眾道路使用者的安全。

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