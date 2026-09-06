上半年致命車禍升逾四成　單車意外飆1.25倍　新界北警兩日發159張傳票

警方數據顯示，今年上半年本港錄得59宗致命交通意外，63人死亡，按年上升逾四成；當中單車相關致命事故急升125%，共9人死亡，情況備受社會關注；當中意外背後交通成因，多數單車騎士往往忽視交通燈號及路面交通指示，未有仔細觀察路面周邊狀況便貿然騎行，加上行人路騎車、違規載客、並排行駛等危險行為，大大增加發生意外的風險。

新界北總區秉持教育與執法並行方針，由8月1日起推動一系列單車安全宣傳教育工作。透過街頭宣傳、社區講座、互動遊戲及社交媒體，重點針對忽視燈號、不理路面指示、行人路騎車、單車載客、並排行駛等常見高危行為進行宣導，提升市民對單車相關法例及道路安全的認知。