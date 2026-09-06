馬季開鑼︱李家超主持開鑼儀式　「嘉應高昇」衛冕行政長官盃三連冠

新馬季今日(6日)正式開鑼，賽馬作為香港的獨特文化活動，吸引大批市民和旅客爭相湧沙田馬場觀賽，當中有不少旅客在場內與雕塑裝置合照。行政長官李家超在民政及青年事務局局長麥美娟、馬會主席廖長江陪同下，在開幕儀式上，用金槌打響銅鑼，標誌新馬季正式開始，全個馬季共有88個賽馬日，包括40次日賽、41次夜賽及7次黃昏賽。馬場同時設馬會「馬年大使」郭富城與舞獅團隊的演出，吸引不少馬迷觀賞。

行政長官李家超表示，馬場氣氛熱烈，留意到除了本地馬迷，亦有不少來自世界各地的海外旅客，專程感受氣氛，上季沙田及跑馬地馬場共吸引40多萬名內地及海外旅客，人數按年倍增，印證結合頂級賽事、餐飲及娛樂的馬場體驗，對全球旅客具強大吸引力，同時反映政府自前年《施政報告》提出積極推動賽馬旅遊以來，相關政策陸續見到成果。