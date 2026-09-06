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出版：2026-Sep-06 15:21
更新：2026-Sep-06 15:21

馬季開鑼︱李家超主持開鑼儀式　「嘉應高昇」衛冕行政長官盃三連冠

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馬季開鑼︱李家超主持開鑼儀式　「嘉應高昇」衛冕行政長官盃三連冠 (蘇文傑攝)

新馬季今日(6日)正式開鑼，賽馬作為香港的獨特文化活動，吸引大批市民和旅客爭相湧沙田馬場觀賽，當中有不少旅客在場內與雕塑裝置合照。行政長官李家超在民政及青年事務局局長麥美娟、馬會主席廖長江陪同下，在開幕儀式上，用金槌打響銅鑼，標誌新馬季正式開始，全個馬季共有88個賽馬日，包括40次日賽、41次夜賽及7次黃昏賽。馬場同時設馬會「馬年大使」郭富城與舞獅團隊的演出，吸引不少馬迷觀賞。

行政長官李家超表示，馬場氣氛熱烈，留意到除了本地馬迷，亦有不少來自世界各地的海外旅客，專程感受氣氛，上季沙田及跑馬地馬場共吸引40多萬名內地及海外旅客，人數按年倍增，印證結合頂級賽事、餐飲及娛樂的馬場體驗，對全球旅客具強大吸引力，同時反映政府自前年《施政報告》提出積極推動賽馬旅遊以來，相關政策陸續見到成果。

他又指，賽馬是香港獨特的文化標誌及推動「盛事經濟」的重要引擎，政府未來會繼續與各界合作，藉舉辦更多大型活動吸引海內外旅客，深度體驗香港作為中西文化交匯點及國際城市旅遊樞紐的魅力，共同說好香港故事。

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「嘉應高昇」締行政長官盃三連冠

今日焦點落在第三場舉行的香港特區行政長官盃，短途馬王「嘉應高昇」成功衛冕，締造21連勝紀錄，並實現行政長官盃三連冠。牠以1分06.11秒佳績衝線，再次打破自己去年創下的場地紀錄。賽後，行政長官李家超親臨頒獎，將獎盃頒予馬主嘉應團體代表、練馬師大衛希斯及騎師潘頓。

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