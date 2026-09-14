HK Express預購飛機餐漏單無提供　乘客追問始出餐惟不滿須打包

HK Express本身不設飛機餐，但乘客可按需要加購食物。(資料圖片／蘇文傑攝)

廉航HK Express(香港快運)本身不設飛機餐，但乘客可按個人需要加購食物，在三萬呎高空享受。有乘客原本在三亞回港的航程上預訂3份飛機餐，希望讓同行小朋友體驗機上用餐，未料飛行過程完全未獲安排送餐，事後更被要求改為外賣帶落機食用並拒絕退款。她引述有空中服務員表示，乘客須主動提出有訂餐，批評航空公司把漏派的責任推卸至乘客身上，又質疑在降落前35分鐘已拒絕派餐，「明顯係空服員急住收嘢，唔想再清理機艙。」

斥降落前35分鐘拒派餐「明顯急住收嘢」 一名HK Express女乘客在社交平台發帖指，上月20日乘搭三亞往香港的UO251航班前，已預訂3份飛機餐，讓同行小朋友體驗在飛機上進食。她表示，航班當日晚上9時45分起飛後，遲遲都未有空中服務員送上食物，至晚上10時半主動向空中服務員查詢後，對方始確認她有訂餐，並在10分鐘後取得食物。不過，她引述空中服務員以即將降落為由，建議她把食物打包外賣帶走，最終客機在晚上11時15分降落。她批評，由取得食物至降落中間有35分鐘，「根本夠時間喺機上用餐！明顯係空服員急住收嘢，唔想再清理機艙，夾硬剝奪我哋喺機上用餐嘅權利」，坦言最初以為航班能提早降落始無奈接受外賣的提議。

該名女乘客指出，返抵寓所時已是翌日凌晨1時半，「啲餐放咗咁耐根本食唔落，D(啲)腸粉硬晒，完全失去咗『喺飛機用餐』嘅體驗同服務」，又指HK Express已向她承認漏單，「導致主餐服務階段遺漏派送」，惟按條款拒絕退款。她重申並非要求賠償，「我只係要求退返『完全冇享用到』嘅3份飛機餐費用」，又希望藉經歷提醒其他旅客需加倍留意。她其後回應其他意見時，指自己乘搭飛機經驗少不清楚空中服務員派餐的時間，並一度以為因網上訂餐付款失敗所致，「下次學識會盡早問」，惟未有回應其他有關降落前35分鐘不足以用餐的留言。

《am730》已就事件向HK Express查詢。