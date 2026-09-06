漁護署控制狗隻特別巡查結束　本周末無檢控未用狗帶者

本港近日接連發生狗咬狗和狗咬死人事件，漁護署高調展開妥善控制狗隻特別巡查及執法行動。署方總結3日行動，共在狗隻聚集的公眾地方發現3宗涉嫌未有以狗帶牽引大型狗隻的個案。漁護署上周日表示，全日共發現3宗有關個案，換言之整個行動只有上周日作出3宗檢控，本周六及周日沒有新增個案。

籲市民做負責任寵物主人

漁護署上月高調預告，上周日和本周末會在全港多個地點就妥善控制狗隻進行特別巡查及執法行動，包括發生狗咬狗事件的元朗YOHO MALL一帶，以及西九文化區、數碼港、啟德等熱門放狗地點。署方人員除巡查和向狗主派發宣傳單張，亦會用掃描器檢查狗隻是否已植入晶片。

根據《狂犬病條例》，狗隻在公眾地方時必須以狗帶牽引或以其他有效方式予以控制，《危險狗隻規例》更明確規定，體重達20公斤或以上的大型狗隻在公眾地方時，必須被人以一條長度不超逾兩米的狗帶穩妥地牽引，違者可被判處罰款及監禁。漁護署發言人稱，特別行動旨在提升狗隻畜養人於公眾地方妥善控制狗隻的意識，減少因不妥善控制狗隻而引致的襲擊意外，並同時向市民推廣「負責任寵物主人」信息及講解相關法例要求。