體感溫度見48.5度 蟲患夾擊無家者難入眠 同路舍倡長開夜間避暑中心

極端天氣與蟲患雙重夾擊，無家者的身心健康正面臨嚴峻考驗。同路舍昨發表最新調查指，露宿地點的酷熱及蟲患問題極為嚴重，其中櫻桃街行人隧道的蟲患風險更達「極高」等級，有無家者因而長期失眠。機構建議7月及8月長期固定開放夜間避暑中心、放寬現有社區客廳門檻等，助無家者度過炎夏。 同路舍7及8月在九龍西4個熱門露宿地點，包括櫻桃街行人隧道，染布房街天橋、通州街公園和尖沙咀文化中心，並與同路舍宿舍(對照組)比較，連續15天測量溫度、濕度及捕蟲，並訪問62名無家者，了解他們面對高溫、蟲患等情況。

數據顯示，櫻桃街行人隧道為蟲患最嚴重的地點，15日內合共採集348隻昆蟲，單日最高捕獲65隻，雨後日均捕蟲量由16.8隻飆升至45.5隻，激增約1.7倍。其次為通州街公園，9日內累計捕獲135隻昆蟲，雨後日均捕蟲量亦由11.2隻增至22.7隻。 除被蚊子叮咬，調查結果亦顯示，66.7%受訪無家者面對蟑螂問題、59.3%則面臨鼠患、46.3%受蠓困擾；蟲患問題亦影響無家者健康，74%受訪者表示嚴重影響睡眠，同時皮膚被叮咬至紅腫發炎甚至繼發性感染。

四成受訪者皮膚發炎 街坊盼穩定居所 極端氣候加劇，87%受訪者在颱風、暴雨或酷熱警告下選擇留在原本場所。未使用避暑或庇護中心的原因，當中37.5%距離太遠或交通不便，另34.4%人擔心離開後家當被清理或被偷，其中天橋組達更達75%。極端氣候下夏天更為酷熱，同路舍7月12日於旺角染布房街天橋，錄得最高體感溫度達攝氏48.5度。在高濕度疊加作用下，逾六成受訪無家者睡眠質素嚴重下降，約四成人出現皮膚發炎、生熱痱或爛肉。 住在櫻桃街公園3個月的簡先生透露，蟲患問題令他被蚊叮咬導致失眠與精神萎靡，「想返工都返唔到，很多時候情緒都好唔穩定及唔開心。」他又指，現時經常到圖書館借用電腦查看天氣報告，若當日氣溫逾33度便可到避暑中心休息。現居於板間房的街坊梁先生指，曾住在櫻桃街隧道時同樣面對蟲患，致每晚難以入睡，甚至遭老鼠咬破衣服，他希望能有較穩定的居所，不用再周圍走。

同路舍個案工作員陳社豪建議，政府於7及8月長期固定開放夜間避暑中心，並重新檢討避暑中心選址，縮短至無家者集中區15分鐘步行路程內，以及放寬現有社區客廳門檻予無家者，長遠應增設「無家者社區客廳」，提供冷氣、淋浴等支援，讓他們日間可以在社區客廳或商場避暑，晚上於避暑中心休息，度過酷熱與蟲患危機。